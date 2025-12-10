La Diputación de Ciudad Real reparte a asociaciones 80.730€ recaudados en los Conciertos en Lugares Emblemáticos

La Diputación de Ciudad Real ha entregado este miércoles un total de 80.730 euros a 13 asociaciones de carácter social, una cantidad que supone la mayor recaudación de la historia del programa Conciertos en Espacios y Lugares Emblemáticos, obtenida a través de los pases solidarios adquiridos por los asistentes.

El presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Valverde, ha participado en el acto de reconocimiento celebrado en el Palacio Provincial, donde se ha puesto de manifiesto el carácter solidario de esta iniciativa cultural, según ha informado la institución provincial en nota de prensa.

Valverde ha subrayado que se trata de "uno de los actos más entrañables del año" y ha destacado que los conciertos permiten acercar música de primer nivel a municipios que no cuentan con recursos suficientes para programar espectáculos de gran formato.

Como ejemplo, ha recordado el concierto celebrado en Fuenllana, donde una localidad de 200 habitantes multiplicó por diez la asistencia.

El presidente ha valorado el trabajo que realizan las entidades del Tercer Sector, muchas de ellas dedicadas a apoyar a personas con enfermedades, discapacidades y otras situaciones de vulnerabilidad, y ha explicado que los vídeos proyectados antes de cada concierto ayudan al público a conocer el destino de sus aportaciones.

También ha agradecido a los ayuntamientos su implicación en la selección de las asociaciones beneficiarias.

Por su parte, la vicepresidenta de la Diputación de Ciudad Real, María Jesús Pelayo, ha resaltado además el crecimiento del programa, ya que mientras que los 16 conciertos de 2023 recaudaron 44.188 euros, los 15 de 2024 generaron 77.873 euros y, en 2025, con 13 conciertos, se ha alcanzado el récord de 80.730 euros.

En representación de todas las entidades ha intervenido Prado Susmozas, presidenta de la Asociación Solidaria Iker, quien ha agradecido esta iniciativa "cargada de amor" y ha destacado que la Diputación garantiza un reparto equitativo que resulta fundamental para asociaciones pequeñas.

En total, las trece asociaciones que han recibido donaciones han sido 'A tu lado' (Puerto Lápice), 'Alas de Papel' (La Solana), 'AECC' (Abenójar), 'Hugo Ame. Nunca Caminarás Solo' (Castellar de Santiago), 'ASEM Castilla-La Mancha' (Montiel), 'ADIN' (Fuenllana), 'Asociación Solidaria Iker' (Brazatortas), 'AMIPORA' (Porzuna), 'Apafes' (Pozuelo de Calatrava), 'Círculo Azul' (Agudo), 'Asociación Refugio de Animales Terapéutico' (Villamayor de Calatrava), 'Padisbol' (Bolaños de Calatrava) y 'Lanza Sueños' (Ruidera).