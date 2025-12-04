Jugarama multiplica su tamaño en Ciudad Real para convertirse en "la mayor feria de ocio en Navidad" de la región

El Pabellón Ferial de Ciudad Real acogerá del 20 de diciembre al 4 de enero una nueva edición de Jugarama, la apuesta del Ayuntamiento de la capital por fomentar la diversión de pequeños y jóvenes durante las vacaciones navideñas, que este año crece hasta los 25.000 metros cuadrados, suma cinco pabellones y amplía su programación diaria con espectáculos, talleres, deporte, atracciones y actividades tecnológicas.

El concejal de Juventud e Infancia, Pau Beltrán, junto con la concejala de Festejos y Participación Ciudadana, Mar Sánchez, y la técnica de la Concejalía de Juventud e Infancia, Elena Notario, han presentado esta nueva edición de Jugarama, que abrirá sus puertas el día 20 de diciembre en horario especial de tarde, de 17.00 a 23.00 horas, con una inauguración que incluirá un espectáculo musical, de luz y sonido.

Del 21 al 23 de diciembre, del 26 al 30 de diciembre y del 2 al 4 de enero de 2026, la feria funcionará en horario de mañana y tarde, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 23.00 horas. Además, abrirá de manera extraordinaria el 25 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de 2026 solo por la tarde, también de 17.00 a 23.00 horas.

La oferta de este año crece de manera notable. El Pabellón A albergará 11 animaciones diarias, una ludoteca para los más pequeños y sesiones de cine familiar a las 11.00 horas. También se celebrarán animaciones todos los días a las 19.00 horas y un total de 12 espectáculos a las 20.00 horas.

El Pabellón B incorporará seis espacios permanentes dedicados al ocio familiar, nuevas tecnologías, talleres de consumo y de juventud e infancia, además de nueve zonas deportivas: ajedrez, tiro con arco, balonmano, baloncesto, frisbee, rítmica, futsal, gimnasia rítmica y tenis de mesa. En este mismo pabellón se ubicarán los 'food trucks'.

El Pabellón C acogerá un circuito de karts eléctricos y la 'zona gaming', disponible del 2 al 4 de enero. El Pabellón D reunirá 16 atracciones feriales dirigidas a público infantil, mientras que el Pabellón E, ofrecerá nuevas atracciones para niños de 7 a 13 años y la pista de hielo, cuyo precio se reduce este año a dos euros tras su traslado desde la plaza de la Diputación.

Beltrán ha destacado que la inversión municipal para esta edición asciende hasta los 250.000 euros, frente a los 34.000 euros de 2023, lo que supone un incremento del 600% y refleja, según el concejal, la apuesta del equipo de Gobierno por convertir Jugarama en un referente regional del ocio navideño.

Asimismo, ha puesto el acento en el impacto económico de la misma, ya que la feria contará con 71 empresas y entidades participantes, 130 trabajadores diarios y una previsión de asistencia que podría alcanzar las 30.000 personas.

Franja sin ruido

Entre las novedades inclusivas, Jugarama incorporará por primera vez una franja sin ruido, de 17.00 a 18.00 horas, apagando la música ambiental para facilitar la participación de personas con hipersensibilidad auditiva.

Además, Papá Noel visitará la feria el 21 de diciembre, de 18.30 a 20.30 horas, mientras que los Reyes Magos también pasarán por el recinto en enero, en una fecha que será anunciada próximamente.

La organización ha subrayado que el recinto contará con seguridad 24 horas, servicio de ambulancia, Protección Civil, Policía Local y personal técnico, además de climatización en todos los pabellones.