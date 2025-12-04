José, el chef de Ciudad Real que elabora menús de navidad a domicilio: "Gano 1 euro por cada uno y hago 100 al día"

Nuestro modelo de vida ha cambiado. Cada vez tenemos menos tiempo para cocinar y la Navidad no es una excepción en muchos casos. Según la Asociación Española de Fabricantes de Platos Preparados (Asefapre), el consumo de comida preparada creció un 6,6 por ciento en 2024 respecto al año anterior, y los últimos datos de este 2025 apuntan a un nuevo incremento del 5,8 %.

En un artículo de Invertia, expertos detallan que las pausas para comer se han reducido a una hora o incluso 30 minutos, frente a las dos horas de antaño.

En esa carencia de muchas familias, jóvenes o personas mayores se mueve José Ángel Perucho, alma de 'El Puchero del Chef' en Pedro Muñoz (Ciudad Real). Este cocinero de 30 años se gana la vida gracias a sus menús caseros que reparte a domicilio entre diario, así como en fechas especiales.

Uno de los platos del menú de José Ángel.

"Buscamos dar un servicio que facilite la vida, pero sin perder esa sensación de un plato hecho en casa", explica en conversaciones con EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

Hijo de pastelero y heladero, José creció entre hornos y vitrinas de dulces, pero pronto fue consciente de que la pastelería "sin estar en zonas muy concretas" pronosticaba un futuro difícil. Fue entonces cuando apostó por seguir la senda de lo salado y se marchó a estudiar en la Escuela de Hostelería de Toledo.

"Cuando llegó el boom de la pastelería industrial, mi padre empezó a trabajar con género salado y yo me tiré de lleno por la comida preparada viendo el potencial que tenía", resume.

Mostrador de 'El Puchero del Chef'.

En 2015 levantó 'El Puchero del Chef', una casa de comidas situada en la calle Tajo de la ya citada localidad ciudadrealeña. Su negocio funciona como un tradicional menú del día aunque solo se oferta jueves, viernes y sábados.

"Antes sí hacíamos toda la semana pero, debido a la poca demanda en su momento, cambiamos el sistema", aclara. Al hilo subraya que los habituales ya aprovechan el fin de semana "para tener platos los días que no abro".

Cada semana oferta por WhatsApp entre su red de clientes y conocidos su opción de menú para ese día. "El que quiere pide y el que no, no. Funciono bajo demanda", detalla.

Diferentes platos de 'El Puchero del Chef'.

Por tan solo cinco euros incluye uno o dos primeros (dependiendo de la consistencia del plato) más pan o postre. "Por ejemplo el menú de este sábado serán lentejas a la asturiana con costillas y croquetas caseras de cocido", señala José.

Para los que no deseen menú, su local dispone de más de 25 referencias distintas como lasañas, merluza, albóndigas, entre otros, que rondan desde los 4,50 hasta los 8 euros. "Nuestros platos dan más que de sobra para una persona. En cantidad y calidad, casi no tengo competencia", sostiene.

El grueso de la clientela de José Ángel son personas mayores, aunque también ejecutivos y grandes oficinas recurren a sus servicios culinarios. "Estoy abierto a todo el público, hay quien me llama porque ha tenido médico y no le ha dado tiempo a cocinar", apunta.

El modelo económico de este chef es el del volumen teniendo en cuenta que un pedido de 5 euros "a lo mejor le saco 1 € o 1,50 €. Con 20 menús no gano, mi beneficio está en dar 80 o 100 menús al día", confiesa.

Plato de paella que ofrece José Ángel.

Esa misma lógica aplica a su propuesta estrella en estas próximas fechas, los menús de Navidad. "Hemos preparado una carta con cuatro entrantes, dos pescados y tres carnes a elegir más postre ", desgrana.

Es decir, una familia puede coger dos entrantes y luego carne, pescado y postre al gusto. Calcula que una cena de Nochebuena o Nochevieja puede rondar los 15 euros por persona. "No es lo mismo unas lentejas que un plato de fiesta", incide.

Esos días son los de máxima tensión en su pequeña cocina, ya que puede estar en "más de 100 cenas tranquilamente", cuenta. Mientras las grandes cadenas de supermercados siguen aumentando su carta de platos preparados, José Ángel y 'El Puchero del Chef' se han convertido en la cocina de confianza a domicilio de un pueblo entero.