Castilla-La Mancha pedirá a Fomento un estudio de viabilidad para la integración ferroviaria Tomelloso - Argamasilla

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha pedido al Ministerio de Fomento llevar a cabo cuanto antes el estudio de viabilidad para la integración ferroviaria de Tomelloso-Argamasilla de Alba.

Así se ha determinado durante una reunión del vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, y la comisión por la integración ferroviaria de Tomelloso-Argamasilla de Alba.

El encuentro ha tenido lugar en el Palacio de Fuensalida y ha contado con la presencia de la directora general de Asuntos Europeos, Nazareth Rodrigo, y la directora general de Transportes, Lucía Balmaseda.

"Hemos escuchado con mucha atención las propuestas. Nos hemos comprometido a instar al Ministerio de Fomento a realizar un estudio de viabilidad, tanto técnica como de demanda, de integración ferroviaria de ambas localidades. Confiamos en que pronto pueda ser una realidad el que se lleve a cabo dicho estudio y así se ha trasladado a la comisión", ha afirmado.

Durante la reunión, los representantes de la comisión informaron al Gobierno autonómico de su demanda de conectar ambas localidades con la red estatal de ferrocarriles españoles y que esta es una reivindicación que, según trasladaron, apoya todo el tejido institucional, social y económico, además de asociaciones vecinales y diferentes partidos políticos de ambas localidades.

En definitiva, en la actualidad hay dos proposiciones no de ley en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Congreso de los Diputados sobre esta integración ferroviaria.