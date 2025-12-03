Puertollano invertirá 4 millones para generar más suelo industrial y "ser un imán" para nuevas empresas

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado una inversión de cuatro millones de euros destinada a generar nuevo suelo industrial en Puertollano, un impulso que permitirá ampliar el polígono de 'La Nava' y avanzar en el desarrollo de 'La Nava 3'.

El vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, ha confirmado que la Junta está preparada para firmar un nuevo convenio con el Ayuntamiento y el Gobierno de España que garantice esta aportación económica.

Según ha explicado, el presidente García-Page ha trasladado su plena disposición a ejecutar este compromiso, que considera clave para seguir habilitando espacios industriales capaces de atraer nuevas empresas y consolidar el empleo en la ciudad. "Ampliar el suelo industrial es, por sí mismo, un potente imán para traer inversión y trabajo a Puertollano", ha señalado.

Acto de inauguración de 'Arctech Verification Base'. JCCM

Caballero ha subrayado que este anuncio es una muestra más del "absoluto compromiso" del Gobierno regional con el desarrollo económico de Puertollano y con el bienestar de sus vecinos, insistiendo en que la ampliación del polígono permitirá dar continuidad a obras pendientes y abrir nuevas posibilidades de expansión empresarial.

Momento estratégico

El vicepresidente segundo ha defendido que la ciudad se encuentra en un momento estratégico, con un ecosistema industrial en transformación y una posición privilegiada para captar proyectos vinculados a la transición energética.

El anuncio se ha realizado durante la inauguración de 'Arctech Verification Base', el primer centro europeo de innovación y verificación avanzada de soluciones fotovoltaicas, ubicado también en Puertollano.

El proyecto, impulsado por la compañía Arctech, supone la creación de un complejo pionero en Europa, con una inversión de cinco millones de euros prevista en cinco años. La instalación incluye áreas de ensayo de baterías, soluciones energéticas autónomas, formaciones especializadas y un campo de seguidores solares con modelos presentes y futuros.

Empleo directo

La iniciativa generará empleo directo para el equipo de I+D, además de puestos vinculados a nuevas contrataciones y a la colaboración con empresas, universidades e institutos tecnológicos.

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha destacado que se trata del tercer centro de I+D de Arctech en el mundo, tras Arabia Saudí y China, y ha valorado el refuerzo del "ecosistema energético" de Puertollano.

También ha reconocido la cooperación entre administraciones y empresas como motor para consolidar a la ciudad como referente tecnológico.

Acto de inauguración de 'Arctech Verification Base'. JCCM

Por su parte, Caballero ha asegurado que hoy es "un día importante" para el municipio, al acoger un proyecto estratégico de "una de las diez principales compañías del mundo en seguidores solares".

El alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, ha celebrado la llegada de nuevas inversiones y ha señalado que cada implantación empresarial representa "una oportunidad real para el desarrollo local".