Luis, el ganadero que cría la oveja más bonita de Castilla-La Mancha: "Le hicimos una fiesta en la discoteca del pueblo"

En un pintoresco pueblo medieval de Ciudad Real llamado Aldea del Rey, una oveja ha conseguido algo insólito: llenar una discoteca. Ella es 'Careta', un ejemplar de raza blanca manchega que se ha coronado como la oveja más 'bonica' en el concurso de Castilla-La Mancha Media, imponiéndose a otras once candidatas.

Esta ovina tiene una particularidad estética que ha conquistado al público y jurado:una mancha negra cubre la mitad de su rostro, de ahí su nombre.

Detrás de tal belleza está Luis Alcaide, un ganadero local de 42 años que dirige una explotación de unas 900 cabezas dedicada a la producción de leche y que atiende por teléfono a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

Descripción de 'Careta' en CMM.

"Nunca pensé que una de mis ovejas tendría este reconocimiento y que todo mi pueblo se volcara conmigo", admite visiblemente orgulloso.

Desde que presentó la candidatura unos meses atrás, familiares, amigos y vecinos arrimaron el hombro difundiendo fotos y vídeos para que Luis y 'Careta' se alzaran con el primer premio. "El Ayuntamiento puso a disposición un autobús para que la gente pudiera acompañarme en la gran final", explica.

La expectación era tal que el pasado sábado 29 de noviembre "le hicimos una fiesta en la discoteca del pueblo" denominada 'The Garden' donde repartieron caretas y carteles de la singular oveja aspirante.

Todo este esfuerzo no fue en vano, ya que el pasado 30 de noviembre Julia Rubio y Frank Blanco anunciaron en directo desde la televisión pública autonómica que la oveja de Alcaide era 'la más bonica de la región'.

Más allá de la distinción, este reconocimiento convierte a 'Careta' en casi una embajadora del esfuerzo silencioso de muchos ganaderos, que como Luis, siguen luchando por sobrevivir.

Montaje con varias fotos de la oveja 'Careta'.

"En los medios se pinta una realidad que no es, pero aquí hay que estar todos los días para saber lo duro que es este trabajo. Te tiene que gustar mucho", reivindica.

La oveja blanca manchega cuenta con un importante censo de hembras blancas en la comunidad. Su rica y única leche es la base de todo buen queso manchego. Sin embargo, la variedad negra, originaria también de La Mancha, está catalogada como raza autóctona en peligro de extinción por el Ministerio de Agricultura.

Oveja negra manchega. Ministerio de Agricultura

Apenas se contabilizan unas pocas miles de hembras reproductoras, de las cuales Luis dispone de tan solo tres o cuatro ejemplares. Fuera del ordeño, el sector ovino vive una crisis por la caída del valor de la lana, el otro gran producto.

"La lana no la quiere nadie, casi la tiramos. La oveja manchega produce poca lana y ahora está muy mal vista, no tiene precio", lamenta el ganadero de Aldea del Rey. En su finca, muchas veces termina bajo los árboles: "Ahora se la llevan para abono porque mantiene la humedad", añade.

Una realidad que encaja con el panorama nacional. Informes recientes señalan que la lana merina ha pasado de pagarse por encima de 2€/kg a rondar los pocos céntimos, hasta el punto de que en muchas lonjas prácticamente no cotiza.

Un hombre esquilando una oveja. EFE

La variabilidad de los precios de la leche y la nula rentabilidad de la lana ponen en jaque a los productores ovinos. "El futuro lo veo complicado. Cada vez van quedando menos explotaciones y cuando quieres buscar a alguien para trabajar, no encuentras", confiesa.

Luis pone el foco en la falta de relevo generacional: "Los jóvenes no están acostumbrados a echar tantas horas y tampoco está bien pagado, eso les tira para atrás", subraya.

En medio de este preocupante paisaje, la oveja 'Careta' es una forma de recordar que detrás de cada litro de leche y cada rebaño hay nombres propios, familias y razas que, si no se cuidan, están abocadas a la ruina.