José, el chef de Ciudad Real que ofrece el menú Michelin más barato de España por solo 35 €: "Hacemos un esfuerzo"

En un lugar de La Mancha que fue señorío del ilustre Francisco Quevedo se esconde uno de los grandes secretos de la alta cocina española: un restaurante con estrella Michelin donde es posible comer por 35 euros.

Se trata de El Coto de Quevedo, la meca gastronómica que lidera el chef José Antonio Medina dentro de un hotel rural en un pintoresco pueblo de menos de 1.000 habitantes de la provincia de Ciudad Real que lleva por nombre Torre de Juan Abad.

La pasión por los fogones le viene de familia. Desde bien pequeño creció en la casa de comidas que regentaban sus padres en Puebla del Príncipe (Ciudad Real) desde 1998. Su madre fue la persona que le transmitió esos sabores del recetario castellano muy ligado a la carne de caza y los guisos que ahora defiende con su cocina de vanguardia a precios reducidos.

José Antonio rellenando unas albóndigas.

"Mi padre tenía aquí un coto de caza arrendado y con el tiempo se compró una parcela y se construyó un sitio para dar de comer a los cazadores que venían a esta zona del campo de Montiel", explica el propio Medina que atiende por teléfono a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

José Antonio se considera un cocinero autodidacta. A pesar de no pasar por ninguna escuela de hostelería, se ha formado en restaurantes selectos rodeado de grandes profesionales como Palo de Jesús Monedero, Ganero de Antonio Pintado y, sobre todo, en El Carmen de Montesión, a quien considera su gran mentor, Iván Cerdeño.

Con todo lo aprendido, el chef ciudadrealeño decidió abrir en 2010 Coto de Quevedo para ofrecer una cocina contemporánea de monte y sotobosque, basada en guisos, escabeches y productos de La Mancha como la perdiz roja o el azafrán.

Su gastronomía manchega renovada ha cautivado a los paladares más finos y ha logrado una estrella Michelin (2022) y un Sol Repsol, además de premios y finales en concursos como Madrid Fusión.

Más allá de su excelencia, su 'menú del mercado' que incluye snacks de bienvenida, pan de pueblo, tres aperitivos, un principal a elegir y postre por solo 35 euros se ha consagrado como la propuesta Michelin más barata del país. Sin embargo, solo se sirve entre semana al mediodía, excepto festivos y vísperas.

"Todo ha subido, da igual que hablemos de alta cocina o de cocina tradicional, la compra está imposible para todo el mundo", admite el propio Medina.

Precisamente por eso, insiste en que mantener ese menú de 35 euros exige un gran compromiso. "Hacemos un esfuerzo porque entendemos que es necesario para incentivar a la gente que venga entre semana a nuestra casa", señala.

"Estamos súper felices de tener ese menú de temporada de 35 euros y esperamos mantenerlo este 2026", resalta subrayando que es su forma de mantener viva "la humildad de la cocina tradicional", aunque siempre con "nuestro punto personal", concluye.

Mientras otros restaurantes con estrella Michelin suben los precios para compensar la inflación, El Coto de Quevedo de José Antonio Medina ha decidido resistir en pro de dar un servicio a la gente más humilde sin dejar de lado su bandera, la alta cocina basada en la caza, la tradición y lo manchego que tan buenos resultados les está dando.