Los alcaldes que más cobran en la provincia de Ciudad Real: el primero es del PSOE y gana 63.000 euros al año

Jesús Martín al centro, con Luisa María Márquez a la izquierda y Francisco Cañizares a la derecha.

El Ministerio de Hacienda ha publicado recientemente dentro de la Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA 2025), las retribuciones del 2024 de todos los alcaldes del país, excepto de aquellos que no han remitido su información retributiva.

Los sueldos de los regidores en Castilla-La Mancha han vuelto a situarse entre los más contenidos de España, siendo el salario medio nacional de 23.862 euros brutos al año, mientras que el regional es de 4.070 euros menos, 19.792 euros.

Sin embargo, el mapa retributivo en la provincia de Ciudad Real ha dejado algunas excepciones muy llamativas. El alcalde ciudadrealeño más pagado es Jesús Martín (PSOE) de Valdepeñas con 63.000 euros brutos anuales, es decir, en torno a 3.000 - 3.500 euros mensuales.

El 'top 5' provincial lo completan los siguientes regidores:

Jesús Martín (PSOE), alcalde de Valdepeñas, 63.000 euros. Luisa María Márquez (PP), alcaldesa de La Solana, 59.877 euros. Francisco Cañizares (PP), alcalde de Ciudad Real, 58.875 euros. Miguel Ángel Ruiz (PP), alcalde de Puertollano, 55.578 euros. Javier Navarro (PP), alcalde de Tomelloso, 52.020 euros.

Frente a estas elevadas nóminas, el propio ISPA refleja que 43 regidores de Ciudad Real no perciben ningún ingreso anual por su cargo público.

Estos alcaldes "sin sueldo" conviven con otros compañeros que cobran por encima de los 50.000 euros, lo que refuerza la brecha entre las grandes ciudades y una extensa red de pueblos donde esta labor sigue siendo casi un servicio voluntario.

A nivel regional, un total de 330 regidores castellanomanchegos (51,3 %) ejercieron su labor a cambio de una retribución en 2024, mientras que 313 (48,7 %) lo hicieron sin ánimo de lucro.

El listado completo de las retribuciones de los alcaldes españoles en 2024 puede consultarse en el siguiente documento:

Cabe precisar que hasta 276 ayuntamientos castellanomanchegos no han remitido su información retributiva, como el de Talavera de la Reina, donde gobierna el 'popular' José Julián Gregorio, o el de Illescas, donde el socialista José Manuel Tofiño tiene el bastón de mando.

Solo tres alcaldes de Castilla-La Mancha se cuelan entre los 100 mejor pagados del país, una clasificación que lidera el madrileño José Luis Martínez-Almeida (PP), con 110.688 euros brutos ingresados durante 2024.

El mejor retribuido en la región es Darío Dolz (PSOE), alcalde de Cuenca, con 83.529 euros brutos y después le siguen dos 'populares': Ana Guarinos (PP) en Guadalajara con 77.787 euros y Carlos Velázquez en Toledo con 72.195 euros.