La Diputación de Ciudad Real lanza un plan extraordinario de empleo con una inversión de cinco millones

La portavoz del Gobierno de la Diputación de Ciudad Real, Rocío Zarco, ha anunciado la puesta en marcha del nuevo plan extraordinario de empleo dotado con cinco millones de euros. Se trata de una iniciativa que financiará íntegramente los salarios y las cuotas de la Seguridad Social de las contrataciones realizadas por los ayuntamientos de la provincia.

En una comparecencia junto a la vicepresidenta segunda, Sonia González, Zarco ha indicado que este año "está siendo histórico en cuanto al volumen de recursos destinados al apoyo municipal", ya que se han transferido 75 millones a los consistorios para servicios, inversiones y necesidades locales.

Este plan se suma a iniciativas de 2024 como la cofinanciación del Plan de Empleo de la Junta y la Diputación, dotado con 6,7 millones, y el Plan de Empleo propio, con 7 millones más. Asimismo, se ha referido al programa 'La Diputación en tu colegio', con acciones vinculadas a la creación de puestos de trabajo.

Este nuevo plan contempla dos líneas de actuación en un único marco para facilitar la gestión municipal. La primera está destinada a la contratación de 156 monitores durante seis meses, con un presupuesto de 1.555.000 euros. Y la segunda apunta a las necesidades específicas de cada ayuntamiento, para cubrir servicios esenciales y obras o trabajos de interés general, con contratos a jornada completa y una duración mínima de un mes.

"Tomando como referencia contratos de tres meses, podrían incorporarse hasta 600 personas antes de que finalice el año", ha detallado Zarco.

"Retraso del plan regional"

La portavoz de la Diputación ha indicado que esta medida pretende evitar que los ayuntamientos queden desatendidos tras el "retraso en la convocatoria del Plan de Empleo de la Junta, que pasa del periodo 2025-2026 al 2026-2027".

"Este plan está diseñado para apoyar a los municipios, a las personas desempleadas y a toda la ciudadanía, garantizando que los servicios públicos se mantengan y mejoren", ha afirmado.

"La Diputación ha superado ya los 20 millones de euros destinados a empleo. Este esfuerzo forma parte de una estrategia global para fortalecer el desarrollo local y la cohesión territorial", ha sentenciado.