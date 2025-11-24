Ciudad Real compra 45 hectáreas en Alarcos para hacer del Parque Arqueológico un "motor cultural"

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha adquirido un total de 45 hectáreas en el Parque Arqueológico de Alarcos para "transformar" este enclave de la ciudad y convertirlo en un "motor cultural".

Así lo ha manifestado el alcalde, Francisco Cañizares, durante el acto de firma de la operación con Rafael Ayala, representante de la familia propietaria de estos terrenos cuya venta ha ascendido a 931.000 euros, una cifra “bastante inferior a la que habrían logrado si los hubieran puesto a la venta” a compradores privados, ha señalado.

El primer edil ha apuntado que con esta acción, el Consistorio pretende “desarrollar un cerro para el futuro de la ciudad, para el conocimiento de la historia y el disfrute de muchas generaciones que pasarán por allí en los próximos años con actividades y proyectos”.





Así, ha apuntado la posibilidad de potenciar las actividades de excavación y de formación que ya se llevan a cabo, la creación de una futura residencia para estudiantes y la puesta en marcha de un programa de actividades medioambientales aprovechando las posibilidades del paraje natural en el que sobresale el río Guadiana.



También podrían producirse cambios en tradiciones como la Romería de Alarcos, a la que se abre ahora la opción de recuperar la celebración en el entorno del río.



“Esto no lo compra el Ayuntamiento para el Ayuntamiento”, se ha comprometido Cañizares, sino para que se convierta en un lugar vivo de referencia y se ha comprometido a contar con la participación de otras instituciones y entidades que actualmente ya cuentan con actividad en Alarcos.



En su intervención, Cañizares ha apuntado también la trascendencia que tiene la compra de los terrenos para la capital en clave histórica, pues ha aseverado: “Adquirimos el casco histórico de nuestra ciudad, nuestra historia”.