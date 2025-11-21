Ciudad Real celebra la buena marcha de la economía local: gana empresas y autónomos en el tercer trimestre de 2025

El informe trimestral de coyuntura económica Ciudad Real Avanza, un estudio publicado por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y el Instituto Municipal de Promoción Económica, Formación y Empleo (Impefe) del Ayuntamiento de Ciudad Real, confirma el despegue de la capital provincial en los ámbitos empresarial y turístico.

Los datos relativos al tercer trimestre de 2025 muestran un impulso a la iniciativa emprendedora tanto en el número de sociedades creadas como el segmento de altas de autónomos. La ciudad ha presentado un saldo positivo de 36 empresas creadas y de 27 trabajadores por cuenta propia.

Desde el Ayuntamiento de Ciudad Real, la edil de Promoción Económica ha mostrado su agrado por la buena marcha de la economía local. "Estamos bastante satisfechos, pero no nos podemos quedar aquí", ha comentado Yolanda Torres.

El ritmo de creación de autónomos repunta en Ciudad Real más deprisa que en el resto de capitales de provincia de Castilla-La Mancha: un 8 % en el municipio frente al 4,5 % de media regional.

"Estamos por encima y, además, tenemos un saldo positivo neto", ha indicado Torres. La diferencia entre las altas y las bajas de autónomos es de 27 trabajadores. "Siempre decimos que hay muchos autónomos que se dan de baja, que hay muchas empresas que cierran, pero el saldo entre los que cierran y los que se dan de alta es positivo", ha confirmado la edil.

"Queremos seguir fomentando la creación de empresas y el emprendimiento del trabajo autónomo", ha añadido Torres.

En el ámbito del turismo, Ciudad Real se afana por transformarse desde un punto de partida no tan privilegiado. La responsable municipal de Promoción Económica se ha felicitado por "el impulso que ahora mismo" disfruta esta actividad.

"Se está apostando muy fuerte por el turismo de congresos, también se está haciendo un esfuerzo muy grande en dar a conocer a Ciudad Real como turismo de interior", ha subrayado la concejala.

El equipo de Gobierno ha señalado su agrado por una tasa de ocupación hotelera del 46 %. "Estamos por encima de la media regional", ha proclamado Torres, quien ha recordado que ciudades como Toledo y Cuenca disfrutan de un patrimonio histórico impar y más extenso que el de su ciudad.

No obstante, el legado monumental de Ciudad Real es comparativamente menor. En todo caso, ese reducido inventario "lo promocionamos muy bien; y cuando la gente viene y lo conoce, lo valora muy positivamente".

Torres ha detallado y ha reivindicado los museos gratuitos, amén de otros "atractivos" que despiertan "mucho interés", entre otros, las iglesias, el paisaje urbano o "una historia que hay que saber contar".

Ciudad Real se sirve del Quijote, un personaje "también vinculado a lo que somos". Asimismo, se nutre del turismo de volcanes, una rara avis en la península que reconoció la Unesco. Otros dos elementos fundamentales son la gastronomía y el vino, bandera indiscutible de la gran bodega de España.

La conjunción de todos esos elementos deviene, según Torres, en "una combinación perfecta para tener ese turismo de proximidad e interior" que encaja perfectamente con una "escapada".

Del mismo modo, Ciudad Real blande su condición capitalina para absorber los flujos de visitantes que escogen otros lugares cercanos. Alrededor existen "un montón de elementos de atracción", tales el parque de Cabañeros, las lagunas de Ruidera o poblaciones como Almagro. Se trata de enclaves que no disponen de la capacidad hotelera que sí tiene la capital de provincia y de la cual se beneficia.

"Tenemos que promocionar eso", ha insistido Torres. La condición de cabecera que distingue a Ciudad Real cristaliza en que puede "ofrecer todos los servicios que acompañan al resto de las atractivos que tenemos en la provincia" y de los que localidades próximas carecen. Los recursos que distinguen la ciudad de otros núcleos urbanos de menor rango, una diferencia visible en la oferta profesional, cultural, sanitaria o educativa, consolidan un escenario optimista.