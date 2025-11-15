La Diputación de Ciudad Real lleva a Valladolid el patrimonio cultural, volcánico y gastronómico de la provincia

La Diputación de Ciudad Real ha llevado este viernes a Valladolid la presentación del programa Sabor Quijote, desembarcando en la Cúpula del Milenio por la Feria Internacional del Turismo de Interior (INTUR) que se celebra en la ciudad castellanoleonesa.

El acto ha sido presidido por la vicepresidenta primera de la Diputación, María Jesús Pelayo, y ha contado con la participación de la vicepresidenta segunda, Sonia González; el diputado provincial Carlos Martín de la Leona; y representantes institucionales, empresas del sector turístico, denominaciones de origen, creadores de contenido y medios de comunicación.

Un encuentro que ha puesto en valor la sintonía cultural, histórica y gastronómica entre ambas provincias. "Sabor Quijote se ha consolidado como el gran proyecto de divulgación turística de Ciudad Real, orientado a dinamizar el turismo de interior mediante la puesta en valor del patrimonio, la naturaleza, la gastronomía y la cultura local. Su filosofía ha combinado experiencias en torno a productos de proximidad, actividades divulgativas, rutas, cocina de territorio y divulgación del legado cervantino, todo ello con un enfoque de promoción integral que busca reforzar el sentimiento de pertenencia y proyectar al exterior la singular identidad que atesora nuestra provincia", ha expresado Pelayo.

Durante la presentación, ha agradecido la cálida acogida recibida en Valladolid y el papel decisivo de las empresas y organizaciones turísticas. Y ha reivindicado el vínculo histórico entre ambos territorios, "unidos por la literatura, la tradición y la gastronomía".

Geoparque Volcanes de Calatrava

Por su parte, la vicepresidenta segunda, Sonia González, ha presentado el Geoparque Volcanes de Calatrava, declarado Geoparque Mundial de la UNESCO en marzo de 2024. Ha explicado que abarca 40 municipios y vertebra un territorio singular marcado por el vulcanismo, el mercurio de la comarca de Almadén y el carbón de Puertollano.

"No solo es un espacio natural de referencia, sino una ventana al mundo que integra geología, cultura, patrimonio e identidad local, uniendo paisaje y divulgación científica para generar oportunidades de desarrollo sostenible", ha afirmado.

Y ha recordado la conexión con el Geoparque de Las Loras de Castilla y León, que "desarrolla un modelo de gestión que Ciudad Real observa como referencia".

El acto ha reunido a denominaciones de origen, IGPs, agencias de viaje, tour operadores y creadores de contenido de toda España. Y ha servido para proyectar ante Valladolid la riqueza cultural, natural y gastronómica de la provincia de Ciudad Real.

"Con el Quijote como mejor embajador y el Geoparque como nuevo símbolo de identidad territorial y de creación de oportunidades, Sabor Quijote ha reforzado su carácter de plataforma para mostrar al exterior un destino de interior que combina historia, naturaleza, innovación gastronómica y una riqueza natural única en nuestro país", han expresado desde la Diputación.