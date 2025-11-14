Valverde destaca el apoyo de la Diputación de Ciudad Real a la tauromaquia con ayudas que rondan los 500.000 €

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha destacado que la institución “está apostando de manera decidida por la tauromaquia” con ayudas cercanas a los 500.000 euros que han impulsado la actividad taurina.

Lo ha señalado en una conferencia durante la XXXIV Semana Cultural Taurina de Almodóvar del Campo, organizada por el Club Taurino de la localidad, según ha informado la Diputación.

Valverde ha señalado que el apoyo económico de la Diputación ha permitido impulsar la actividad taurina en toda la provincia, fortalecer la Escuela Taurina de Ciudad Real y aumentar en un 50 por ciento la participación de toreros y novilleros en los festejos menores.

En concreto, se ha facilitado que alumnos de la Escuela Taurina de Ciudad Real hayan toreado en ferias de primer nivel como Alicante, Valencia, Albacete o Sevilla, además de mantener los apoyos a las escuelas de Miguelturra y Alcázar de San Juan. Ha avanzado también que la Diputación incorporará un festejo taurino en el Día de la Provincia.

El presidente ha subrayado que la provincia “es tierra de toreros, ganaderos y aficionados”, y que, tras Madrid, es la que más festejos taurinos organiza en España y ha elogiado el trabajo del Ayuntamiento de Almodóvar del Campo por mantener una programación taurina “única en la provincia”.

En este sentido, ha resaltado que los encierros de Almodóvar “son los más antiguos de España” y ha valorado la elección del empresario José Cutiño para los festejos de septiembre, convencido de que “todo va en la misma dirección, ofrecer grandes eventos y fortalecer la afición”.

Homenaje a Cristina Sánchez

Valverde ha participado asimismo en el homenaje a la matadora Cristina Sánchez, de quien ha dicho que “fue una revolucionaria y abrió camino a muchas mujeres”, recordando que coincidió con ella hace casi tres décadas en Bolaños de Calatrava cuando debutó como matadora en la provincia.

Y ha aplaudido la decisión del alcalde de Puertollano y vicepresidente de la Diputación, Miguel Ángel Ruiz, de recuperar los festejos taurinos en la ciudad.