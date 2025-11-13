Renfe aumentará su oferta de trenes entre Puertollano y Madrid por la mañana tras las críticas de los usuarios

Renfe ha anunciado que desde el próximo lunes 17 de noviembre aumentará la oferta de plazas en el trayecto Puertollano-Madrid con salida a las 6.20 horas de la mañana.

Según la empresa, estos trenes circularán en doble composición de lunes a jueves, duplicando la oferta actual y alcanzando un total de casi 1.000 plazas semanales.

El refuerzo forma parte de un plan de mejora por etapas que Renfe está desarrollando para adaptar la oferta Avant a la demanda de los viajeros, que se materializará en los próximos meses en otros corredores como Lleida, Toledo y Puertollano, a medida que avance la reordenación del material de Alta Velocidad de Gran Capacidad.

Denuncia de los usuarios

El anuncio llega tras la denuncia de la Asociación de Usuarios Avant de Ciudad Real, que criticó "el empeoramiento de las condiciones del servicio ferroviario entre Puertollano, Ciudad Real y Madrid, con una reducción del 25 % de la capacidad de plazas disponibles en los trenes de primera hora".

Según informó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, esta reducción hacía que "muchos usuarios se queden sin billete, incluso con días de antelación".