Unidas por Valdepeñas rechaza una moción de censura impulsada por PP y Vox: "Es una alternativa reaccionaria"

La asamblea local de Izquierda Unida, partido que concurrió a las últimas elecciones municipales bajo la marca Unidas por Valdepeñas, ha rechazado finalmente sumarse a una moción de censura impulsada por PP y Vox para desalojar de la Alcaldía al socialista Jesús Martín.

En declaraciones a Europa Press, el portavoz de la formación de izquierdas ha recordado que funcionan de forma asamblearia, por lo que "cualquier tipo de decisión de esta importancia siempre pasa por las bases".

En esa votación, "la asamblea votó en contra, votamos que no a la moción de censura, porque eso supondría un cambio brusco que alteraría la política municipal".

Parrilla ha defendido que Unidas por Valdepeñas "no puede plantear una alternativa reaccionaria", y ha acusado al alcalde de "haber pactado con la ultraderecha" mientras IU "no es como ellos".

Enfrentamiento con Martín

Respecto a las rencillas personales que mantiene con Martín, ha apuntado que su organización "no tiene venganzas personales" ni "va a tomar una decisión por una venganza".

Todo ello después de que el pasado mes de agosto, el alcalde convocara una rueda de prensa para denunciar que el portavoz de Unidas por Valdepeñas había utilizado un edificio municipal, el auditorio municipal 'Inés Ibáñez Braña', para celebrar su despedida de soltero cuando su pareja había solicitado la cesión del espacio "con un fin cultural".

En aquella comparecencia, Jesús Martín lamentó que se hubiesen grabado numerosos vídeos de la fiesta que habían circulado por redes sociales y en los que se podía ver a Parrilla "empinando el codo".

Esta situación de enfrentamiento se agravó cuando Martín convocó el pleno para sacar adelante los presupuestos municipales un día que el concejal de Unidas por Valdepeñas estaba de luna de miel y otro edil de Vox tampoco podía asistir.

Cabe recordar que aunque el PSOE ganó las últimas elecciones municipales con 10 concejales, se quedó a uno de la mayoría absoluta. El pleno municipal lo completan PP con 6, Vox con 3 y Unidas por Valdepeñas con 2.