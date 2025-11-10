La Federación Taurina Manchega distingue a Miguel Ángel Valverde con la Medalla de Oro: "Es nuestra identidad"

Valverde recibe la Medalla de Oro de la Federación Taurina Manchega por su compromiso institucional con la Fiesta Nacional y la tauromaquia. Diputación Ciudad Real

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha recibido la Medalla de Oro concedida por la Federación Taurina Manchega y el medio especializado Cargando la Suerte, en el marco de los VI Premios Taurinos Feria Virgen del Prado, celebrados este viernes en el restaurante Casa Pepe de Carrión de Calatrava.

Valverde ha expresado su agradecimiento a la organización, al medio taurino y a su director, Manuel del Moral Manzanares, por este galardón, que ha considerado "un estímulo para seguir respaldando, desde la institución provincial, a un sector que forma parte de la identidad cultural, económica y social de nuestra provincia".

El presidente ha subrayado que "el compromiso de la Diputación con la tauromaquia es firme y decidido", y que seguirá apoyando la celebración de festejos taurinos en los municipios, las escuelas taurinas y todas las iniciativas destinadas a preservar y dignificar la tradición taurina en Ciudad Real.

Durante su intervención, Valverde ha recordado que la provincia es, después de Madrid, la segunda de España en número de festejos taurinos celebrados, y ha defendido que "la tauromaquia forma parte de nuestra tradición, de nuestras fiestas y nuestra identidad".

Línea de ayudas

En este sentido, ha destacado la línea de ayudas específica que la Diputación mantiene para que los ayuntamientos puedan organizar festejos taurinos con presencia de toreros y novilleros locales, fomentando así el talento y el relevo generacional en la provincia.

Asimismo, el presidente ha resaltado el trabajo realizado para poner en marcha la Escuela Taurina de Ciudad Real, que actualmente cuenta con una treintena de alumnos y alumnas con una "formación y educación extraordinarias", algunos de los cuales ya han participado en ferias de gran relevancia como las de Albacete, Castellón, Valencia, Alicante o la propia Ciudad Real.

Consolidación

Valverde ha anunciado que la Diputación aumentará en 2026 el presupuesto destinado a las escuelas taurinas de Ciudad Real, Miguelturra y Alcázar de San Juan, con el objetivo de consolidar una red provincial de formación taurina.

Además, ha adelantado que la institución extenderá su línea de ayudas a los encierros populares, reivindicando la tauromaquia como expresión de identidad y de las raíces populares de la provincia.

Festejos taurinos

El presidente tuvo palabras de reconocimiento hacia el vicepresidente Adrián Fernández, a quien ha agradecido "su implicación, su pasión por el mundo del toro y su papel como hilo conductor entre la Presidencia y el sector taurino".

También ha recordado que el Día de la Provincia ha incluido festejos taurinos en sus dos últimas ediciones, el último en Almodóvar del Campo, "tierra taurina por excelencia donde se celebran los encierros más antiguos de España", y ha avanzado la intención de que el próximo año se celebre una corrida de toros representativa del afecto de la provincia hacia la Fiesta Nacional.

Nuevas generaciones

La gala de entrega de los VI Premios Taurinos ha reunido a numerosos representantes del mundo del toro, autoridades y aficionados, y ha servido para rendir homenaje a los jóvenes alumnos de la Escuela Taurina de Ciudad Real.

Así como a tres figuras legendarias de la provincia: Calatraveño, Paco Alcalde y Sánchez Puerto, reconocidos por su trayectoria y por haber sido ejemplo para las nuevas generaciones.