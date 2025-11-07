La Diputación de Ciudad Real propone crear un grupo de trabajo que "refuerce el consenso" sobre Fenavin

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha planteado la posibilidad de constituir un grupo de trabajo sobre la Feria Nacional del Vino (Fenavin) con el objetivo de "reforzar el consenso y la coordinación en torno a la organización de la próxima edición".

Así lo ha expresado el presidente durante el pleno ordinario de la Diputación celebrado este viernes, en respuesta a la pregunta formulada por el diputado socialista Jesús Manuel Ruiz, que ha solicitado información sobre la comisión especial de Fenavin acordada en la anterior legislatura.

Para Valverde, el grupo de trabajo tiene que contar con la participación de los grupos políticos, el equipo de Gobierno de la Diputación, la Cámara de Comercio y representantes del sector.

Además, la feria está integrada en la Comisión de Impulso Económico y Territorial y Reto Demográfico, por lo que "es innecesaria la creación de un nuevo órgano". No obstante, se ha mostrado abierto a "fomentar el diálogo mediante un grupo de trabajo operativo y participativo".

"Duplicidad administrativa"

Por su parte, la vicepresidenta segunda de la Diputación, Sonia González, ha añadido que los servicios técnicos ya estudiaron la viabilidad de una comisión específica, pero "la duplicidad administrativa desaconseja su formalización".

Y ha insistido en "dar participación y transparencia al proceso de preparación de Fenavin, en coordinación con la Cámara de Comercio". Por último, ha asegurado que "ya se trabaja en la planificación de la edición de 2027".