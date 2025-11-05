Comienza la construcción de una polémica mina en un pueblo de Ciudad Real: "El juicio está pendiente"

La empresa Alcudia Mining ha comenzado la construcción de las instalaciones de tratamiento y los viales de la mina de fosfato a cielo abierto de Fontanarejo, en el norte de la provincia de Ciudad Real, pese a la fuerte oposición vecinal y a que aún no se ha resuelto judicialmente la legalidad de su concesión.

Según han denunciado este miércoles vecinos de Fontanarejo a través de redes sociales, el Ayuntamiento ha autorizado las obras sin esperar la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Albacete, cuya Sala de lo Contencioso-Administrativo "tiene pendiente el juicio".

Los vecinos advierten además de que no se han hecho públicos los estudios ambientales obligatorios, entre ellos el hidrológico, "clave para determinar el impacto sobre el agua en la zona".

También aseguran que el inicio de las obras "no ha traído ningún beneficio al municipio", donde afirman que se han creado "cero" puestos de trabajo. "Seguiremos luchando para parar este despropósito, en el pueblo y en los juzgados; el tiempo nos dará la razón", señalan en su comunicado.

Oposición ecologista y preocupación ambiental

Organizaciones conservacionistas como Ecologistas en Acción llevan años alertando del impacto que tendría la explotación minera en el entorno natural de Fontanarejo.

La mina se sitúa a menos de tres kilómetros del núcleo urbano y a unos diez kilómetros al sur del Parque Nacional de Cabañeros, abarcando una superficie de 60 hectáreas.

El proyecto contempla una profundidad de 150 metros, una escombrera de 40 metros de altura y 30 hectáreas de extensión, además de una planta de tratamiento de fosfatos que, según los ecologistas, generará aguas ácidas.

La mina se encuentra en la cabecera del río San Marcos, afectando también a los arroyos de Valdehornillos y del Puerto, con riesgo de vertidos contaminantes en la cuenca.

Datos del proyecto

De acuerdo con los datos del propio proyecto, la actividad se prolongaría durante 35 años, con el movimiento de 7,7 millones de metros cúbicos de roca y unas reservas estimadas de ocho millones de toneladas de fosfato.

En materia de empleo, la empresa estimó la creación de 25 puestos de trabajo, muchos de los cuales requerirán personal especializado procedente de fuera de la comarca.

Área de alto valor ecológico

Los colectivos ecologistas subrayan que el área afectada posee un alto valor ambiental, con la presencia de especies protegidas y la recolonización del lince ibérico dentro del programa europeo 'Life Iberlince'.

Asimismo, en el entorno inmediato se reproducen o campean especies como el águila imperial ibérica, la cigüeña negra, el alimoche común, el águila perdicera y el águila real, todas ellas incluidas en el estudio de impacto ambiental presentado por la promotora.

Mientras continúa el proceso judicial, vecinos y organizaciones conservacionistas reiteran su exigencia de paralizar las obras hasta que se garantice el cumplimiento de la legalidad y la protección de los ecosistemas del norte de Ciudad Real.