Valverde y Cañizares avanzan en nuevas actuaciones para mejorar la movilidad en la Ronda del Carmen de Ciudad Real

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde y el alcalde de la capital, Francisco Cañizares, han mantenido este martes un encuentro institucional en el que han escenificado su voluntad de reforzar la colaboración institucional en materias estratégicas para el desarrollo urbano, la movilidad y la dinamización económica de la ciudad.

Uno de los puntos que han tratado ha tenido que ver con las posibles actuaciones en las parcelas de titularidad provincial situadas en la Ronda del Carmen, con el objetivo de definir una ordenación integral de la zona que contemple nuevos accesos y comunicaciones para el barrio de La Guija, según ha informado la institución provincial.

En este sentido, el presidente de la Diputación ha destacado “la importancia de que las decisiones se adopten con visión de conjunto, contribuyendo a una Ciudad Real más integrada, accesible y conectada”.

Por su parte, el alcalde de Ciudad Real ha señalado que el Ayuntamiento continuará trabajando en estrecha coordinación con la institución provincial para lograr que esta actuación se traduzca en una mejora real de la movilidad y la calidad de vida de los vecinos.

Cañizares ha querido agradecer el compromiso inversor de la Diputación con Ciudad Real y ha asegurado que “las inversiones realizadas en esta etapa son las más cuantiosas de la historia reciente de la capital”.

4,4 millones de euros

Según ha apuntado, desde su llegada al Consistorio en 2023 “se han destinado más de 4,4 millones de euros a proyectos que están teniendo un impacto directo en las infraestructuras, los servicios y el bienestar de los ciudadanos”.

Por otro lado, ambos responsables han coincidido en indicar la relevancia del Complejo Ferial IFEDI como espacio estratégico para la atracción de eventos, ferias y congresos.

De hecho, han subrayado que "la cooperación entre el Ayuntamiento y la Diputación está permitiendo dinamizar el recinto y potenciar su papel como motor económico y foco de atracción de visitantes, consolidando el posicionamiento de la capital como referente en la organización de acontecimientos de esta naturaleza", según la Diputación.

La reunión, a juicio de la institución provincial, ha servido para "reafirmar el compromiso de ambas Administraciones de seguir trabajando conjuntamente en proyectos que impulsen la modernización, la cohesión y el desarrollo en Ciudad Real, alineando sus esfuerzos en beneficio de todos los vecinos de la capital y de la provincia".