La Diputación de Ciudad Real repartirá más de 20 millones entre los pueblos para obras y mejoras en los servicios

La Diputación de Ciudad Real ha puesto en marcha un Plan Extraordinario de Obras y otro de Apoyo a Municipios para Gasto Corriente, con inversión de más de 20 millones de euros para los ayuntamientos de la provincia.

Así lo ha anunciado este martes en rueda de prensa la portavoz del equipo de Gobierno provincial, Rocío Zarco, junto al vicepresidente de Organización Interna, Adrián Fernández, después de la Junta de Gobierno de este martes.

Zarco ha explicado que estas iniciativas se van a poner en marcha para garantizar un desarrollo equilibrado del territorio y asegurar la prestación de servicios de calidad, especialmente en los municipios más pequeños.

El Plan de Apoyo a Municipios para Gasto Corriente cuenta con 5,1 millones de euros y va a permitir cubrir gastos derivados del funcionamiento diario de los servicios municipales, como alumbrado, limpieza viaria, servicios sociales o actividades culturales.

El reparto dará prioridad a los pueblos pequeños. Villar del Pozo (47 vecinos) recibirá 11.794 euros, casi 251 por habitante, mientras que Ciudad Real (75.909) recibirá 228.615 euros, tres por habitante.

Plan Extraordinario de Obras

En cuanto al Plan Extraordinario de Obras, Zarco ha detallado que estará dotado con 15 millones de euros y permitirá a los Consistorios ejecutar inversiones en infraestructuras municipales con criterios objetivos y con "un fuerte componente de ruralidad".

El reparto también se realizará en función del número de habitantes de cada municipio, por lo que Villar del Pozo recibirá 41.641 euros, mientras que Ciudad Real 801.144 euros.

"Estas convocatorias reflejan el compromiso de la Diputación con el municipalismo real, para que los recursos públicos lleguen directamente a los pueblos y a las personas que más los necesitan", ha asegurado Zarco.

Más asuntos

Por otro lado, la Junta de Gobierno ha aprobado la incoación de expedientes de expropiación forzosa para las carreteras CR-4193, entre Saceruela y Agudo, y CR-2031, que une Manzanares con la CM-420, en su primera fase.

También se ha dado luz verde a las subvenciones sociales y deportivas, como 2.600 euros a Afammer para el Día Mundial de la Mujer Rural, 1.000 euros al Ayuntamiento de Cabezarados para un evento deportivo y 1.500 euros al de Miguelturra para la XXII Media Maratón.

En materia de turismo rural, se ha resuelto la convocatoria de ayudas para nuevos alojamientos y mejora de los existentes, dotada con 263.750 euros, así como la de bares y restaurantes de municipios menores de 2.000 habitantes, con cinco subvenciones de 58.806 euros.

Por último, se ha aprobado un millón para conservación del patrimonio cultural de hermandades y cofradías. Además, otra convocatoria dirigida a hermandades patronales repartirá 77.520 euros entre cinco beneficiarias.