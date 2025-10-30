Varias zonas de Ciudad Real afectadas por la rotura de tuberías: un reventón inunda la calle Alarcos

Tres zonas de Ciudad Real han sido escenario de varias roturas de tuberías de agua este jueves. Ha ocurrido en la Avenida del Ferrocarril, en el Camino del Campillo y en el Parque de Gasset, esta última ocasionando inundaciones en la calle Alarcos.

En la zona del parque, el reventón de una tubería a primera hora de la tarde ha provocado una gran acumulación de agua en la vía pública, anegando la calle Alarcos y afectando a algunos comercios y portales de pisos.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, los técnicos de Emergencias y de la empresa Aquona se han desplazado hasta la zona para trabajar en el achique de agua. No obstante, no se ha tenido que cortar el suministro a los vecinos.

Reventón en la zona del Parque de Gasset de Ciudad Real. Foto: Jesús Martín.

Horas antes, ha ocurrido otra avería en una tubería de la Avenida del Ferrocarril, en la zona de la Biblioteca Municipal, además de otro reventón en el Camino del Campillo, afectando a un centenar de usuarios por el corte del suministro.

Fuentes del Ayuntamiento han confirmado a este medio que la rotura en la Avenida del Ferrocarril ha propiciado el resto de incidencias en la red.

Averías solventadas al final del día

Por su parte, la concejala de Urbanismo, Yolanda Torres, ha asegurado que el Ayuntamiento ha estado coordinado desde el primer momento con la empresa Aquona para conocer el estado de las roturas.

"Quedarán todas solventadas al final del día. Ese es el compromiso de Aquona con el Ayuntamiento y sabemos que van a cumplirlo", ha expresado.

Asimismo, ha recordado que en la zona de la Avenida del Ferrocarril ya se ha contemplado renovar las tuberías actuales de fibrocemento por "las que se están instalando por el resto de la ciudad".