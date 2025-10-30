El Gobierno adjudica por 72 millones de euros las obras de la Tubería Manchega en el Campo de Calatrava

El Consejo de Administración de Aguas de las Cuencas de España (Acuaes), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha adjudicado este jueves las obras del abastecimiento de agua del Tajo al Campo de Calatrava en Ciudad Real a través de la Tubería Manchega.

El contrato ha sido adjudicado por 72.031.300 euros a la Unión Temporal de Empresas Vías y Construcciones S.A. y Martín Casillas, S.L.U., seleccionada entre las 22 ofertas que se habían presentado. El plazo de ejecución de las adjudicatarias será de 31 meses.

Además, Acuaes ha adjudicado por 1,4 millones el contrato de asistencia técnica a la dirección facultativa, encargado de la supervisión y control de la obra, la coordinación de seguridad y salud y la supervisión medioambiental.

El proyecto será financiado al 65 % por fondos europeos Feder, dentro del Programa Plurirregional de España. El resto será aportado por la entidad de derecho público Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha.

67 kilómetros de tuberías

El proyecto beneficiará a 56.000 habitantes del Campo de Calatrava y Daimiel y garantizará el suministro de agua en caso de emergencia a otros 100.000 usuarios del embalse de Gasset. Para ello se construirán 67 kilómetros de tuberías de fundición con diámetros comprendidos entre 800 y 250 milímetros, junto con las obras e instalaciones auxiliares necesarias para el funcionamiento del sistema.

Acuaes ha asegurado que ha trabajado en coordinación con la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) y con los propietarios de más de 800 parcelas afectadas, mediante la firma de actas previas a la ocupación de los terrenos necesarios.