El dueño de un lavadero en Ciudad Real: "En dos años recuperas la inversión de 50.000 €. Es muy rentable"

Durante años, lavar el coche era una tarea manual reservada para los más meticulosos o para aquellos que valoraban la limpieza profunda. Sin embargo, el modelo de lavado a presión vino a satisfacer la demanda de rapidez y eficiencia de muchos propietarios de vehículos.

Tal fue su popularidad que muchos emprendedores decidieron apostar por este negocio debido a su bajo mantenimiento y alta rentabilidad. Uno de ellos fue Juanma, quien hace 15 años impulsó en Ciudad Real Golden Wash SL, una empresa referente nacional en el desarrollo de sistemas y maquinaria para el trabajo en autoservicio y alta presión.

Tras ser protagonista de un video reportaje en el canal de YouTube de Adrián G. Martín, este ciudadrealeño ha conversado con EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha para detallar los principales pros y contras de los lavaderos a presión.

Juanma junto a Adrián G. Martín. YouTube

"Este sector sigue siendo un mercado complicado dominado por grandes marcas. Abrirse paso exige constancia y calidad", aclara.

Desde su fundación en 2010, Golden Wash, ha conseguido ser el segundo fabricante nacional de maquinaria de lavado (desde brazos y pistas hasta puentes de lavado). Sus productos ya dan servicio en más de 150 instalaciones en el país.

"En España hay fabricantes más grandes, pero no hacen toda la gama como nosotros. A nivel técnico, fabricar puentes - mucho más complejos que las simples pistas - requiere una especialización que muy pocos alcanzan", subraya.

Detrás de esta innovación destaca su departamento de I+D integrado en el complejo de 4.000 metros cuadrados en Ciudad Real. El último proyecto es ALIA, un asistente técnico basado en inteligencia artificial que dará servicio a los gerentes de puntos de lavado en labores de mantenimiento y que fue premiado en la feria Motortec de Madrid.

Juanma tiene claro que la durabilidad y la eficiencia son claves para minimizar costes y mantener márgenes competitivos. En este aspecto, señala que "el coste por cada coche lavado lo hemos reducido al máximo: normalmente está entre 16 y 18 céntimos por euro".

Si el cliente tiene un uso más exigente, "el coste puede estar entre 54 y 60 céntimos". Controlar agua, luz y productos químicos es el secreto para que la instalación salga rentable según el CEO de Golden Wash.

Equipos de lavado fabricados por Golden Wash.

La inversión inicial para construir un punto de lavado con dos pistas cerradas y una descubierta se sitúa en torno a los45.000 - 50.000 euros. "Tenemos clientes que han recuperado la inversión en dos años. Es muy rentable si maximizas el flujo y optimizas el consumo, la rentabilidad ronda el 80 por ciento", afirma.

Teniendo en cuenta que según Juanma "puedes sacar entre 15 y 20 coches por hora sin problema" que cada cual saque sus propias conclusiones.

La fidelidad de los clientes es clave. El 85% de los usuarios de la empresa castellanomanchega son recurrentes. Además han integrado sistemas automáticos y apps para suscripciones o promociones directas.

"Ahora buscamos que el cliente sea asiduo con ofertas como la sexta limpieza gratis cada cinco servicios", detalla.

Muchos usuarios buscan resultados "impecables" al lavar el coche por apenas 2 o 3 euros, pero Juanma advierte que esto no es realista. "En España queremos alta presión y rapidez, pero la realidad es que si el vehículo lleva dos meses sin lavarse es imposible dejarlo perfecto por ese dinero".

En cuanto al papel que juegan los productos químicos subraya que "todos usamos los mismos, hay suciedad que solo se elimina con tiempo y productos ablandadores" aunque esclarece que "para lavar, hay que afrontar", haciendo referencia al lavado manual.

Insiste en que la costumbre española contrasta con los modelos de baja presión y agua caliente que triunfan en Alemania e Italia, los dos países líderes en este sector. A pesar de ello, el buen hacer de Golden Wash ha convertido a Ciudad Real en el epicentro nacional para la fabricación de máquinas de lavado.