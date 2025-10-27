El Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava renueva su compromiso con las entidades locales con la firma de varios convenios

El Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) ha renovado varios convenios de colaboración con entidades locales, en un acto celebrado en el Salón de Plenos y presidido por el alcalde, Miguel Ángel Valverde.

Esta firma de acuerdos, formalizada mediante subvenciones nominativas, subraya el "firme compromiso del consistorio con el tejido asociativo del municipio, ofreciendo el respaldo económico necesario para asegurar la continuidad de su labor".

Las entidades que recibirán las ayudas para llevar a cabo sus actividades en Bolaños de Calatrava son las siguientes:

- AFAL: 4.000 euros.

- San Cristóbal Mártir: 2.600 euros.

- San Antonio de Padua: 600 euros.

- ABEA: 19.000 euros.

- Cofradía del Santísimo Cristo del Sepulcro y Compañía Romana: 2.500 euros.

- ORANFIS: 3.500 euros.

- PADISBOL: 19.000 euros.

- Junta de Hermandades y Cofradías de Pasión: 2.500 euros.

El Ayuntamiento ha expresado que estas entidades desempeñan "un papel fundamental en la vida social, cultural y comunitaria del municipio, promoviendo valores que fortalecen la identidad local y fomentan la participación de los vecinos".

Gracias a las ayudas otorgadas, podrán hacer frente a los "gastos derivados de su actividad, lo que les permitirá seguir desarrollando su labor con la estabilidad que necesitan".

"El respaldo del Ayuntamiento asegura que estas asociaciones puedan continuar con su trabajo y no vean limitada su capacidad de acción. El consistorio reafirma su compromiso con la sostenibilidad de estas entidades, como agentes claves para el dinamismo social y cultural de Bolaños de Calatrava", ha sentenciado.