Cañizares denuncia ante la Policía Nacional un perfil falso que usa su imagen para ofrecer inversiones

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, en una imagen de archivo.

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha alertado públicamente sobre la detección de una cuenta "falsa" en redes sociales que está utilizando tanto su nombre como su imagen. El regidor ha denunciado que este perfil estaría contactando con ciudadanos para ofrecer "supuestos grupos de inversión".

Cañizares ha reafirmado que "esa cuenta es completamente falsa", un mensaje que ha difundido en una imagen a través de sus redes oficiales para advertir del engaño.

El regidor popular ha tomado medidas inmediatas. "He presentado una denuncia ante la Policía Nacional para que se investiguen los hechos y se tomen las medidas correspondientes", ha anunciado.

Imagen difundida por el alcalde para alertar de la suplantación.

El primer edil ha aprovechado para pedir colaboración y cautela a los ciudadanos: "Os pido que no aceptéis peticiones de amistad ni sigáis perfiles, ya que mi cuenta oficial es abierta y pública".

Finalmente, Cañizares ha agradecido a quienes le han avisado de la existencia de este perfil suplantador, destacando la importancia de la alerta ciudadana.