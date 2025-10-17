Un pueblo de Ciudad Real denuncia problemas y fallos de la cobertura móvil: "Está condenando a los vecinos"

El alcalde de Aldea del Rey (Ciudad Real), Cándido Barba, ha pedido "soluciones urgentes" a los problemas de cobertura móvil que sufre el municipio desde la retirada de una antena que estaba situada en el edificio del Ayuntamiento.

El regidor ha asegurado que se están registrando fallos con los operadores Orange y Vodafone, lo que "está condenando a cientos de vecinos a una deficiente cobertura móvil en el municipio".

"Estamos sufriendo una preocupante inestabilidad de la señal móvil de estos dos operadores con cortes continuos, la imposibilidad de realizar llamadas y una muy limitada o inexistente conexión de datos móviles. Está afectando a la vida cotidiana de los usuarios, a los negocios y a situaciones de urgencia o emergencia, como a personas vulnerables adscritas al servicio de teleasistencia", ha lamentado.

Por ello, Barba ha instado a los vecinos que se sientan perjudicados a realizar las oportunas denuncias, que serán gestionadas conjuntamente a través de la OMIC aldeana.

Medidas más contundentes

Asimismo, el alcalde ha expresado que ya ha reclamado soluciones a las empresas operadoras, sin obtener respuesta, por lo que no descarta tomar "medidas más contundentes contra esta falta de respeto a los usuarios".

"Ya se ha cursado denuncia a la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital", ha sentenciado.