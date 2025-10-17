Miguel, el vendedor de la ONCE que ha repartido casi 1 millón de euros en tres meses en Ciudad Real: "Muy feliz"

En la ciudad de Alcázar de San Juan, provincia de Ciudad Real, trabaja un vendedor de la ONCE que ha repartido a sus vecinos nada más y nada menos que casi 1.000.000 de euros en premios en apenas tres meses.

Él es Miguel Vigara Guijarro, un joven de 22 años que se muestra "muy feliz" en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

El último golpe de suerte que brindó llegó este jueves 16 de octubre cuando vendió 10 cupones premiados con 35.000 euros cada uno, sumando un total de 350.000 euros.

Una cifra que hay que sumar a los 400.000 euros que ya entregó el pasado 15 de agosto gracias al 'Cuponazo' de la ONCE. Lo que hace un total de 750.000 euros en premios desde agosto hasta octubre.

"Dar estos premios es una alegría enorme para mí porque ves a la gente ilusionada y feliz", confiesa mientras continúa repartiendo ilusiones desde su puesto en la calle Emilio Castelar.

Miguel Vigara, vendedor de la ONCE en las localidades ciudadrealeñas de Alcázar de San Juan y Campo de Criptana.

En las últimas horas, son decenas las personas que se han acercado hasta él para mostrarle o bien su agradecimiento o bien para pedirle un poco de fortuna.

Miguel, natural de la localidad de Campo de Criptana, lleva tan solo año y medio trabajando para la Organización Nacional de Ciegos Españoles después de que le detectaran una enfermedad en la vista. Su pasión le ha llevado a ganarse el reconocimiento en Alcázar como 'el hombre de la suerte'.

"Mi trabajo es muy entretenido. Lo que más me gusta es que puedo estar en contacto con la gente y en ocasiones como esta ayudarles a ganar un dinerito", apuntó en una entrevista este verano a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

300.000 euros en Albacete

Una buena noticia que se suma a parte del primer premio del sorteo de la Lotería Nacional de este jueves que ha recaído en Tobarra (Albacete).

Concretamente, en el punto de venta situado en la calle Príncipe de Asturias, ha sido consignado parte del 68.678, número premiado en el sorteo de este jueves con 300.000 euros al número.