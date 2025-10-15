Affamer es respaldada por las instituciones en su lucha por la igualdad y la digitalización en el medio rural

La Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (Afammer) ha recibido este miércoles el apoyo de diversas instituciones en su objetivo de reducir la brecha digital y salarial en el mundo rural.

El acto se ha celebrado en el auditorio 'Pedro Almodóvar' de Puertollano con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural. La jornada ha contado con la presencia de la infanta Elena, representantes políticos e institucionales y más de 1.200 mujeres de toda la provincia. La presidenta de Afammer, Carmen Quintanilla, ha destacado el papel de la mujer en el campo como garantía de vida, sostenibilidad y biodiversidad.

Quintanilla ha subrayado la necesidad de avanzar en la digitalización del medio rural y en la formación, recordando que el 60 % de las mujeres carece de acceso a formación.

Además, ha citado datos del Banco de España que indican que el Producto Interior Bruto podría crecer un 3,5 % y generar 2.000 millones de euros si se superara la desigualdad.

La presidenta ha insistido en la importancia de reducir la brecha digital, salarial y de conciliación, y ha alertado sobre la despoblación. También hizo un llamamiento a la sociedad y a las instituciones para romper el silencio frente a la violencia de género.

Mayor participación

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha destacado la igualdad constitucional en todas las comunidades autónomas como base para el desarrollo rural y ha abogado por una mayor participación de la mujer en cooperativas y centros de decisión, donde actualmente solo representa el 4 %.

También ha subrayado la importancia de la digitalización y ha agradecido la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como el papel de la Corona en los 50 años del sistema democrático.

Compromiso

El subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, David Broceño, ha elogiado la historia de esfuerzo e ingenio de Afammer y ha reiterado el compromiso del Ejecutivo en avanzar en derechos, igualdad y oportunidades para la mujer rural.

Ha destacado políticas que fomentan la titularidad femenina de explotaciones, redes de emprendimiento, la lucha contra la violencia de género y programas de digitalización.

Canalización

Miguel Ángel Valverde, presidente de la Diputación de Ciudad Real, ha resaltado la labor de la institución contra la despoblación y como canalizadora de inversiones.

Ha recordado programas como 'Reto Comarcas' y 'Reto Relevo' para fomentar el desarrollo empresarial y el relevo generacional, así como inversiones de 35 millones a los ayuntamientos y la implantación de la red 5G para garantizar la conectividad digital.

Compromiso

El alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, ha expresado su orgullo por acoger el Día Internacional de la Mujer Rural, destacando la vinculación de la ciudad con el entorno rural y ensalzando la valentía, compromiso y emprendimiento de las mujeres participantes.

Finalmente, la directora general de la Fundación Mapfre, Elvira Vega, ha subrayado los retos que afronta la mujer rural, como el acceso al empleo y la brecha de género y salarial. Ha recordado además las ayudas y programas de formación de la Fundación para apoyar la igualdad y el desarrollo profesional en el medio rural.