José Luis, el lotero que ha repartido 3,4 millones en la Bonoloto: "Es muy posible que el acertante ni lo sepa"

Te levantas de la cama y en la cartera tienes más de 3,4 millones de euros. Esta es la situación en la que se ha encontrado este martes el único acertante de primera categoría -6 números más el complementario- del sorteo de la Bonoloto de este lunes y cuyo boleto ha sido sellado en la administración número 5 de Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

Un premio que no se da todos los días y que ha causado un importante revuelo en 'La Bruja de la Suerte', este punto de venta de loterías situado en la céntrica plaza del Arenal del municipio manchego.

Instantes antes de recibir al delegado de Loterías y Apuestas del Estado para hacerse la tradicional foto con el cartel del premio, el gerente de la administración, José Luis García, atiende a EL ESPAÑOL de CLM feliz por haber dado el mayor premio de su historia.

"Hemos dado Gordos de Navidad y del Niño, pero así en cantidad este es el más grande y da mucha alegría", reconoce.

Por el momento, la gran incógnita es conocer quién es la persona a la que de la noche a la mañana la suerte le ha puesto 3,4 millones de euros en su cuenta corriente. García admite que todavía no conoce su identidad, pero que si lo supiera "tampoco lo diría por privacidad".

No obstante, lo que sí tiene claro es que "seguramente sea algún vecino de Alcázar de San Juan" dado que la práctica totalidad de su clientela es local: "Alguna vez se acerca algún trabajador que está por aquí, pero prácticamente todo lo que vendemos es a gente de aquí".

Sorpresa por conocer el premio

En este sentido, el gerente de 'La Bruja de la Suerte' sí que se atreve a hacer una curiosa previsión. "Estoy casi seguro de que a estas horas la persona a la que le ha tocado ni lo sabe. Te diría que el 80 % de la gente que juega Bonoloto o Primitiva no comprueba la combinación cuando sale, sino que viene directamente aquí y pasa su ticket por la máquina".

"Se podría dar que estemos trabajando y a alguien le salten los 3,4 millones de euros", bromea entre risas.

Lo que no se atreve a pronosticar es la posible reacción del afortunado. "Cada persona lo afronta de una manera. Hay quien no te dice nada y otros que sí", asegura García, quien por detrás del afortunado quizá hoy sea la persona más feliz de Alcázar de San Juan.