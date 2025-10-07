Núñez pide a la Junta una "solución urgente" para garantizar el agua en Tomelloso y Argamasilla de Alba

Un momento de la reunión de Núñez con los alcaldes de Tomelloso y Argamasilla de Albac.

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha pedido al Gobierno de Castilla-La Mancha una "solución" para "garantizar el agua en cantidad suficiente" a los municipios de Tomelloso y Argamasilla de Alba, en Ciudad Real.

Durante una reunión con el alcalde de Tomelloso, Javier Navarro y la alcaldesa de Argamasilla de Alba, Sonia González, Núñez ha compartido su preocupación por la situación del embalse de Peñarroya, que se encuentra al 30 % de su capacidad, ha informado el PP en nota de prensa.

Se trata de un nivel suficiente para garantizar el consumo humano pero que, por cuestiones técnicas, no es suficiente para que el agua llegue en la cantidad adecuada y con la velocidad necesaria a los depósitos de ambos municipios, apuntan.

Por ello, ambos regidores piden la implementación de una solución técnica a pie de presa que corresponde a la Junta como administración competente en materia hídrica.

Tanto Navarro como González han recordado que se trata de un problema que afecta a casi 50.000 habitantes de la región, por lo que han solicitado al gobierno que atienda sus necesidades con urgencia y que estudien las soluciones que han trasladado a la administración regional.

Por último, tanto Núñez como los alcaldes de Tomelloso y Argamasilla de Alba se han mostrado vigilantes a que la Junta cumpla con sus vecinos atendiendo a la demanda de soluciones rápidas y efectivas puesto que se trata de un asunto muy relevante como es la garantía del consumo de agua para estos pueblos.