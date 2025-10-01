El pintoresco pueblo de Ciudad Real donde nació Pedro Almodóvar: "Es más importante en mi corazón que Hollywood"

Pedro Almodóvar, una de las mayores figuras españolas del cine a nivel mundial, pasó sus primeros ocho años de vida en un pueblo de Ciudad Real de poco más de 3.000 habitantes, cuna también del famoso actor de 'Élite', Manu Ríos.

Se trata de Calzada de Calatrava, una pintoresca localidad emplazada en plena llanura del Campo de Calatrava y anexa a los primeros reductos de Sierra Morena. A pesar de no haber sido plató de ninguna de sus películas, el pueblo ha creado una ruta que recorre los lugares que marcaron la vida y la obra de Almodóvar.

Además, en el año 2003 fue nombrado Hijo Predilecto por unanimidad de la corporación municipal, título que recogería en persona poco después de ganar su segundo Óscar por el guión de 'Hable con ella'. En el acto, Almodóvar confesó que "Calzada de Calatrava es más importante en mi corazón que Hollywood".

Calzada de Calatrava (Ciudad Real) / Autor: Antonio López

El punto de partida para conocer la infancia del famoso director de filmes comienza en el 'Espacio Almodóvar' situado en el Centro Cultural Rafael Serrano. Este pequeño museo exhibe objetos originales de sus películas tales como trajes, ilustraciones, maquetas y atrezo.

La siguiente parada te lleva a la calle Urbano Morales número 48, lugar donde Pedro nació y forjó su niñez. Muy cerca de su hogar, en calle General Aguilera 7, se encuentra la casa de su abuela Raimunda que dio nombre al personaje que interpretó la actriz Penélope Cruz en 'Volver'.

Ruta cinematográfica Pedro Almodóvar en Calzada de Calatrava. Festival de Cine de Calzada de Calatrava

Esto no es todo, ya que en 1990 fue inaugurado el Parque Pedro Almodóvar en Calzada de Calatrava que alberga un monolito con su perfil y la escultura 'Encuadre Manchego'.

Más allá del cine, este municipio alberga un impresionante patrimonio que refleja su importancia histórica debido a su estratégica ubicación. En este sentido, reseñar el Sacro Convento-Castillo, una de las fortalezas medievales más espectaculares de España y también las ruinas del Castillo de Salvatierra.

Sacro Convento y Castillo de Calatrava La Nueva. Turismo Castilla-La Mancha

Su entorno natural, marcado por su origen volcánico, alberga rincones singulares como la microrreserva de los Túneles de Ojailén, unas antiguas vías de tren abandonadas que hoy sirven de refugio para especies protegidas, o los cercanos embalses de Fresnedas y la Vega de Jabalón.

A nivel gastronómico, Calzada de Calatrava evoca tradición y una cocina local basada en productos de la tierra. Los mejores ejemplos son el tiznao, las migas o la caldereta de cordero. En el apartado de dulces, debes probar la Flor de Calatrava con forma de la cruz de la Orden.

Tiznao Manchego. Foto: Grupo Abrasador.

A este respecto, si buscas raciones abundantes, El Mesón es una apuesta segura aunque el restaurante Los Olivos es otra de las opciones más valoradas por sus precios económicos. También goza de buenas reseñas el establecimiento San Isidro.

Sin duda, descubrir el pueblo donde nació el famoso director Pedro Almodóvar es adentrarte en el corazón de La Mancha y comprender su vínculo con este pueblo que aúna cultura del cine, patrimonio y una gastronomía.