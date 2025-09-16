Herencia (Ciudad Real) se viste de gala para una feria histórica que cumple 200 años

Tras su exitoso paso por 'El Grand Prix' de RTVE, Herencia (Ciudad Real) tiene todo listo para celebrar una edición histórica de su Feria y Fiestas en honor a la Virgen de las Mercedes que este 2025 cumple 200 años desde su creación. Del 19 al 24 de septiembre la localidad rendirá homenaje a sus tradiciones con un extenso programa de actividades que pretende atraer a visitantes de toda la comarca.

Aunque inicialmente se celebraba en agosto, más tarde se trasladó al 24 de septiembre para que coincidiera con el día de la Virgen de las Mercedes. La Feria de Herencia nació por medio del rey Fernando VII que otorgó la licencia al ayuntamiento para celebrar un mercado de productos del campo.

El folclore será uno de los pilares de las fiestas por medio de la 39ª edición del Festival Folclórico y porque además, las pregoneras de este año serán tres mujeres estrechamente ligadas a los grupos de Coros y Danzas. "La Feria es una buena excusa para que presumamos no solo de Herencia, sino también de orgullo manchego", resalta el alcalde, Sergio García-Navas en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

Virgen de las Mercedes de Herencia.

Para adaptarse a los nuevos tiempos, se han incorporado algunas novedades como el cambio de ubicación del espectáculo pirotécnico a la avenida de Alcázar. "El objetivo es garantizar una mejor visibilidad", explica García-Navas. Además, los herencianos y visitantes podrán adquirir el tradicional pañuelo de hierbas.

La carpa municipal también se renueva recuperando la verbena popular de la primera noche de feria con una gran orquesta. Asimismo, el 'Escenario Vermú' se instalará en el exterior de dicha carpa para ofrecer música en directo durante las primeras horas de la tarde. "Nos hemos sumado a la moda del tardeo", resalta el regidor.

Más de 30 artistas o grupos y un total de siete conciertos pondrán a bailar a los vecinos con tributos a La Oreja de Van Gogh y Joaquín Sabina. La Agrupación Musical Santa Cecilia también inundará de música Herencia.

La gastronomía también jugará un papel fundamental para evocar el origen ganadero de esta feria. El tradicional 'Pincho de la Vaquilla' repartirá más de mil raciones de un guiso popular mientras que la Fiesta de la Vendimia ensalzará la tradición vitivinícola con la pisada de la uva y la degustación de recetas típicas.

Pincho Vaquilla de Herencia.

Esto no es todo, ya que el stand agroalimentario del Consejo Local Agrario ofrecerá catas de vino y queso y en la víspera del día grande celebrará una "cata con humor" con la participación del cómico Jesús Arenas.

El alcalde ha destacado el crecimiento de la oferta hostelera y turística del municipio a raíz de esta feria. Por último, ha invitado a los vecinos que "dejen apartadas sus diferencias y se dediquen a disfrutar de estos días en una convivencia sana", ha concluido.