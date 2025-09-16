Ciudad Real lanza la mayor ayuda de su historia para impulsar el empleo joven: requisitos para optar a un trabajo

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha puesto en marcha el programa 'Ciudad Real Crea', una ambiciosa iniciativa de empleo joven que cuenta con un presupuesto de 180.000 euros y ofrece ayudas de 6.000 euros por contrato a las empresas que apuesten por incorporar a jóvenes. Los perfiles deben ser titulados menores de 29 años, que recibirán contratos indefinidos a jornada completa durante al menos un año.

El alcalde, Francisco Cañizares, ha destacado que se trata de un esfuerzo sin precedentes para una administración local, tanto en el plano económico como en el político. Y ha explicado que destinar esta cuantía, en un contexto donde los recursos municipales son muy limitados, constituye "una apuesta clara por el futuro de la ciudad".

Según el regidor, el programa se diferencia de otros planes de empleo al centrarse en la empleabilidad a largo plazo, evitando situaciones en las que los beneficiarios no tienen continuidad laboral.

"'Ciudad Real Crea' pretende retener el talento formado en universidades y centros de FP, que en demasiadas ocasiones acaba buscando oportunidades fuera de Castilla-La Mancha", ha afirmado.

De esta forma, una treintena de jóvenes podrán beneficiarse de esta medida y optar a permanecer en las empresas contratantes o dar el salto a compañías similares.

El plazo de solicitudes se ha abierto este martes y permanecerá activo hasta el próximo 30 de noviembre.

Demanda de los empresarios

Por su parte, el presidente de Fecir, Carlos Marín, ha afirmado que el proyecto responde a una demanda reiterada de los empresarios: facilitar la incorporación de jóvenes en sus plantillas sin que ello suponga un coste inasumible, especialmente para pymes y autónomos.

"Esta medida contribuye no solo a retener talento sino también a formar a los recién titulados en entornos laborales reales, algo que muchas empresas no pueden afrontar por sí solas", ha afirmado.