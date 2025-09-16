Afammer y RTVE impulsan la formación digital y audiovisual de mujeres en el mundo rural

RTVE Instituto y la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (Afammer) han firmado un convenio de colaboración destinado a acercar la formación digital y audiovisual a las mujeres y familias del medio rural.



El acuerdo ha sido presentado este martes en Ciudad Real en un acto en el que han participado Sonsoles Miranda, responsable de Relaciones Institucionales del Proyecto Haz, dentro del que se enmarca esta iniciativa, y Carmen Quintanilla, presidenta nacional de Afammer.



A través de este acuerdo, el Proyecto Haz facilitará el acceso a cursos online de RTVE Instituto, con descuentos de hasta el cien por cien en la fianza de la matrícula para las asociaciones vinculadas a la confederación.



Tanto Miranda como Quintanilla han destacado, en declaraciones a los medios de comunicación, la oportunidad que esta iniciativa supone para impulsar la capacitación digital y la creación de nuevas oportunidades de empleo y emprendimiento en las zonas rurales.



Quintanilla ha agradecido al Instituto de RTVE su apuesta por el medio rural y ha destacado el impacto que tendrá esta iniciativa en la vida de muchas mujeres ya que "la formación digital y audiovisual es hoy una herramienta imprescindible para romper barreras y generar nuevas oportunidades".

Trayectoria de Afammer

El acuerdo refuerza la trayectoria de Afammer, organización pionera en la defensa de los derechos de las mujeres y familias rurales desde 1982, puesto que, según la entidad, este paso permitirá acercar programas formativos innovadores al entorno rural, favoreciendo la digitalización, el empoderamiento femenino y la creación de oportunidades en territorios que sufren el reto demográfico.



Como ejemplo del tipo de actividades que se promoverán, durante la presentación se ha impartido el taller práctico 'Cómo hacer un podcast con tu smartphone', dirigido por Carlos M. Lebrón, responsable de Captación del Proyecto Haz.



El Proyecto Haz ofrece cursos online de 150 horas, financiados por los Fondos Next Generation UE y certificados por RTVE Instituto, con el respaldo del Ministerio de Cultura y del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA).