Un viaje a la Edad Media en pleno centro de Ciudad Real este fin de semana: mercado medieval, exhibiciones...

El centro de Ciudad Real regresará este fin de semana a la Edad Media mediante el Gran Mercado Medieval Alfonsí, que ocupará la Plaza Mayor, la Plaza del Pilar y la calle General Aguilera.

Hasta el próximo domingo, un total de 41 artesanos llegados desde numerosos puntos de España ofrecen a los visitantes sus productos gastronómicos, de bisutería, textil, cuero, plata, vidrio o madera.

Una cita que ha tenido que adelantar su habitual fin de semana de celebración en septiembre por la coincidencia con otros eventos en la ciudad.

Las concejalas de Turismo, Cristina Galán, y de Festejos, Mar Sánchez, han inaugurado este viernes el mercado, junto a otros integrantes de la corporación municipal y por la 'Comitiva del Rey Alfonso X'.

Galán ha hecho una invitación a todo el mundo y ha asegurado que, aunque en esta ocasión haya un menor número de puestos que en otras ediciones, "se trata de un atractivo turístico que pone en valor a la ciudad y el reclamo para la gente va a ser igual de importante".

"Historia, cultura y gastronomía"

El Mercado Medieval Alfonsí combina "historia, cultura y gastronomía" y ofrece a los visitantes un programa de animación protagonizado por colectivos locales, como los Bichos de Luz o la Asociación de Recreación Pozo Seco de Don Gil.

Además, el Mercado cuenta con exhibiciones de oficios tradicionales con artesanos trabajando en vivo. Y los más pequeños podrán disfrutar de la programación de juegos infantiles.