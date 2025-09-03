La Diputación de Ciudad Real destinará 7,5 millones a mejorar carreteras y ayudar a los colegios municipales

La Diputación de Ciudad Real ha aprobado en su última Junta de Gobierno inversiones por más de 7,5 millones de euros destinadas a infraestructuras viarias, apoyo a los ayuntamientos, formación y mantenimiento de colegios de titularidad municipal, según ha informado este miércoles la portavoz del equipo de Gobierno, Rocío Zarco.

En materia de carreteras, se ha autorizado el expediente de contratación de las obras de mejora, adecuación y accesibilidad de la travesía de la CR-6031 en Membrilla, con un presupuesto de 917.000 euros repartidos en dos anualidades.

También se ha dado el visto bueno provisional al proyecto de acondicionamiento de la CR-2031, entre Manzanares y la CM-420, en su primera fase, con una inversión de 2,17 millones y un plazo de ejecución de nueve meses, ha informado la institución provincial en nota de prensa.

Asimismo, se ha aprobado el proyecto de la carretera CR-4193, recientemente incorporada a la red provincial tras su conversión de camino vecinal en carretera. La actuación, con un presupuesto de 2,99 millones, busca mejorar el trazado, implantar un sistema de drenaje y reforzar la seguridad vial, con un plazo de ejecución de nueve meses.

En el capítulo de apoyo a los municipios, la institución provincial ha concedido un anticipo reintegrable de 370.000 euros al Ayuntamiento de Tomelloso para la adquisición de dos inmuebles y los gastos asociados. El préstamo, sin intereses, se devolverá en 11 años, con un ejercicio de carencia.

Educación

En el ámbito formativo, la Diputación participará en el convenio suscrito con la Junta de Comunidades, la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y el resto de diputaciones provinciales para poner en marcha un máster en gestión y organización de entidades locales.

Contará con 40 plazas y un coste de 78.400 euros, financiados por la Junta (10.000 euros), las diputaciones (12.000 cada una) y las matrículas de los alumnos (210 euros). Los titulados formarán parte de una bolsa para cubrir de forma interina plazas de habilitación nacional en los ayuntamientos.

Por otra parte, se ha aprobado la convocatoria de ayudas a los consistorios dentro del programa "La Diputación en tu colegio", con un presupuesto de 1,09 millones para el curso 2025-2026.

La cuantía será de 5.610 euros por centro y se destinará a gastos de mantenimiento y vigilancia entre septiembre y diciembre, con continuidad en 2026 para cubrir el segundo tramo del curso.