Un acertante de Ciudad Real se lleva 686.000 euros en la Primitiva de este jueves

La vuelta de vacaciones va a ser menos dura para un ciudadrealeño que ha acertado los seis números de la combinación ganadora del sorteo de la Primitiva de este jueves y se embolsará un premio de 686.249 euros.

Según detalla Lotería y Apuestas del Estado en su página web, uno de los dos boletos de primera categoría que se han registrado fue sellado en la administración número 7 de la capital ciudadrealeña, situada en la calle Prado de la capital ciudadrealeña.

No obstante, este no ha sido el premio más jugoso de este sorteo. El único acertante de categoría especial -los 6 números más el reintegro- recibirá un histórico premio de 62 millones de euros. Este boleto ha sido registrado en una administración de Burgos capital.

La combinación ganadora consta de los número 2, 38, 12, 19, 45 y 11, con el 21 como número complementario y el 5 como reintegro.