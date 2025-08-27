El PSOE vuelve a gobernar en el pueblo de Ciudad Real donde perdió la Alcaldía tras morir el alcalde

El PSOE ha recuperado este miércoles la Alcaldía de Las Labores (Ciudad Real) tras salir adelante la moción de censura contra la alcaldesa del PP, Eva María Gil-Ortega. Una decisión respaldada por la mayoría absoluta de cuatro concejales socialistas frente a dos 'populares'.

El regidor será Jaime Pavón, que ya ejercía como portavoz del PSOE del municipio, que ha adquirido el compromiso de retomar el trabajo iniciado en 2023 junto a sus compañeros de corporación.

"Hoy devolvemos la voz al pueblo, que se vio arrebatada por el oportunismo en un momento muy delicado. No es un triunfo personal, es un acto de justicia democrática con nuestros vecinos y vecinas", ha asegurado.

Según el nuevo alcalde, el PP llegó a la Alcaldía "de forma poco ética, aprovechando el fallecimiento del anterior alcalde socialista, Venancio Palancas, con el apoyo de dos concejales tránsfugas".

"Senda del progreso"

Con el cambio de Gobierno, el PSOE de Las Labores "retoma la senda de progreso iniciada en 2023 y reafirma su compromiso con el programa electoral que obtuvo el respaldo mayoritario de la ciudadanía".

"Los meses en los que el PP ha estado al frente no han servido para poner en marcha nada nuevo. Lo poco que han podido hacer ha sido ejecutar proyectos que ya estaban diseñados y presupuestados por el PSOE", ha afirmado.

Por último, ha garantizado que su equipo trabajará desde este mismo miércoles "para impulsar las iniciativas pendientes y responder a las necesidades reales del municipio". "Nuestro único objetivo es mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas. Y volver a situar a Las Labores en el camino del desarrollo y el bienestar colectivo", ha sentenciado.