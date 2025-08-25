La Feria de Daimiel 2025 aunará "tradición, música y orgullo": toda la programación

Daimiel (Ciudad Real) celebrará su Feria 2025 en honor a la Virgen de las Cruces entre el 30 de agosto y el 5 de septiembre, con una programación que busca aunar "tradición, música y orgullo

Una de las grandes propuestas es 'Daimiel en Concierto', que llevará al Auditorio Municipal artistas de primer nivel como Manuel Carrasco, Maka o Camela. Además de estas actuaciones de pago, también habrá espectáculos gratuitos como el tributo a Queen, Demarco Flamenco y la aclamada Orquesta Panorama, destacaba Loro, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

La tauromaquia también tendrá un papel destacado, con la esperada corrida de toros que supondrá el regreso del torero local Luis Miguel Vázquez.

Los mayores protagonizarán el arranque de las fiestas con el Baile del Vermú, que abrirá sus puertas el mediodía del sábado 30 en la Carpa de la Plaza de España. Ese día se contará con un DJ local y el resto de jornadas habrá una orquesta o solista con música en directo.

El baile, con acceso gratuito, comenzará a las 13.30 horas y acabará a las 18.00 horas, a excepción del sábado 30 y el domingo 31, que cerrará una hora antes.

Inauguración oficial

Aunque la Feria estará ya casi en marcha el sábado con la apertura de las atracciones que estén listas en el recinto ferial y la primera noche de la Zona Joven, la inauguración oficial de los festejos patronales mantiene las citas tradicionales de la tarde-noche del 31 de agosto.

Así, entre las 20.15 horas y las 22.00 horas, se sucederán el desfile de las peñas; el izado de banderas y el chupinazo desde el balcón consistorial; el encendido del alumbrado del ferial y, finalmente, el espectáculo piromusical en el Estadio Municipal.

Esa noche inaugural se completará con el concierto de Camela, a partir de las 23.00 horas y apertura de puertas dos horas antes.

Las entradas para este concierto y para el de Maka (jueves, 4 de septiembre - 23.00 horas) se podrán comprar en Frutos Secos Morales, además de en la web de SYS Producciones.

Ahí también se pueden conseguir las de Manuel Carrasco (viernes, 5 de septiembre - 22:00 horas), o también en la página oficial del artista onubense.

Asimismo, el Recinto Ferial acogerá espectáculos infantiles gratuitos como 'Los Narizotas'(martes 2) y la 'Fiesta de Mickey Mouse' (jueves 4), ambos a las 22.00 horas.

Y el viernes 5 de septiembre, Día de las Peñas, incluirá actividades como una fiesta de la espuma, comida de hermandad y el siempre divertido 'Grand Prix' en la Plaza de Toros.

El martes 2, la Banda Municipal de Música recorrerá las residencias de personas mayores; el miércoles 3 será el día dedicado a los ausentes; y el jueves 4 a los agricultores, en una amplia programación que también cuenta con las propuestas de las áreas de Cultura, Deportes o Servicios Sociales y que estará colgada en la web municipal.