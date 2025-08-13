Perdonan una deuda de 40.000 euros a una pareja de Ciudad Real arruinada tras varias inversiones fallidas

Una pareja de Ciudad Real ha conseguido librarse de una gran deuda de 39.854,63 euros gracias a la Ley de Segunda Oportunidad. Una situación en la que se vieron envueltos debido a la precaria situación laboral de ambos y a las consecuencias de varias inversiones fallidas.

El origen de la deuda fueron varios proyectos empresariales en los que ambos invirtieron con la esperanza de mejorar su situación. Sin embargo, no dieron sus frutos y se vieron obligados a solicitar financiación adicional, adquiriendo una deuda crónica.

El proceso para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad ha sido tramitado por la Asociación Ayuda al Endeudamiento, una entidad sin ánimo de lucro que en lo que va de 2025 ha conseguido más de 15 exoneraciones en la provincia de Ciudad Real.

"El caso de esta familia es representativo de muchas personas que, intentando mejorar su situación con esfuerzo y emprendimiento, se ven arrastradas por el fracaso económico y por unas condiciones de crédito muchas veces abusivas", ha expresado José Domínguez, letrado de la Asociación.

Ahora, la familia puede "mirar al futuro con esperanza y sin la presión constante de embargos o reclamaciones judiciales".

Resolución

Tras comprobar que se cumplían los requisitos, la resolución ha sido dictada por el Juzgado de lo Mercantil número uno de Ciudad Real.

Ahora, los acreedores no podrán reclamar ningún pago más ni incluir a la pareja en ficheros de personas morosas.