Ferrán Centelles, reputado sumiller: "Este vino de Ciudad Real es el mejor airén que he probado"

El pasado mes de enero, Ferrán Centelles, reputado sumiller y crítico para España en la influyente publicación internacional JancisRobinson.com, visitó Castilla-La Mancha con un propósito claro: catar 100 vinos que reflejaran el estado actual esta tradicional región vinícola. El resultado ha sido revelador, con un nombre que destaca por encima del resto: Bodegas Verum.

Verum no solo fue la única bodega con seis vinos seleccionados para la cata, sino que además logró las puntuaciones más altas del informe. Centelles, ex sumiller de El Bulli y colaborador cercano de Jancis Robinson -considerada una de las voces más respetadas del vino a nivel mundial-, no ha escatimado en elogios para la labor de esta bodega, a la que señala como pionera en la transformación cualitativa de Castilla-La Mancha.

Entre los vinos más destacados del reportaje "Castilla-La Mancha in 99 wines", Centelles se detiene especialmente en los blancos de Verum, y en concreto, en la variedad airén. El sumiller afirma que, "con conocimiento y habilidad", esta bodega está logrando que los vinos de esta variedad puedan estar entre los mejores blancos de España.

La joya de la corona es Las Tinadas Cuvée Especial CVC, que con 18 puntos sobre 20 se posiciona como el blanco más puntuado no solo del reportaje, sino de cualquier vino blanco de Castilla-La Mancha publicado en la historia de la plataforma. Centelles asegura que "probablemente es el mejor airén que he probado nunca". Un reconocimiento de peso que revaloriza por completo el potencial de esta uva y del territorio que la vio nacer.

Otro airén de Verum, Las Tinadas Airén de Pie Franco, alcanza los 17,5 puntos, situándose como un vino que, en palabras del crítico, "marca un nuevo nivel de calidad para la variedad". Estos vinos, vinificados en acero inoxidable y madurados en antiguas tinajas de barro, son el paradigma de una nueva generación de blancos manchegos, donde la pureza, la mineralidad y la expresión del terruño se integran con una boca vibrante, persistente y gastronómica.

Tintos con identidad

El reconocimiento a Verum no se limita a los blancos. En la misma cata, el tinto Las Tinadas Cencibel -elaborado con tempranillo- alcanzó los 17,5 puntos y fue descrito como uno de los mejores exponentes de la variedad en la región.

La línea Ulterior también sobresale con vinos como Parcela nº 6 Garnacha y Parcela nº 10 Tinto Velasco, que consolidan la apuesta de la bodega por recuperar y dar protagonismo a variedades autóctonas poco conocidas.

Además, más allá de Castilla-La Mancha, Verum también brilla en otras denominaciones. En la D.O.Ca. Rioja, su vino ITERVERUM SVS 2021 ha sido incluido por Decanter en la exclusiva lista de los 18 Riojas Fabulosos de la cosecha 2021, una añada celebrada por su frescura, equilibrio y capacidad de guarda.

Sostenibilidad y autenticidad

Para Elías López Montero, director técnico de Verum, estos reconocimientos "son la validación de un trabajo continuado en torno a la sostenibilidad, la viticultura de precisión y la interpretación del paisaje vitícola".

"En un mundo donde el consumidor demanda identidad y transparencia, creemos que es más necesario que nunca apostar por vinos que hablen de su lugar y de la gente que los hace posibles", destaca.

Con una filosofía centrada en lo autóctono, lo sostenible y lo auténtico, Bodegas Verum se consolida como una de las bodegas más dinámicas e innovadoras del panorama español. Su capacidad para sorprender tanto en blancos como en tintos, desde los suelos calizos manchegos hasta las laderas riojanas, la convierte en un referente imprescindible para quienes buscan vinos con alma, identidad y proyección.