La alcaldesa de Socuéllamos sobre las plantas de reciclaje y biometano: "Haremos lo más conveniente para el pueblo"

La alcaldesa de Socuéllamos, Conchi Arenas, ha asegurado este lunes que su equipo de Gobierno "hará lo más conveniente" para la localidad en relación a la posible instalación de una planta de gestión de residuos hospitalarios y dos plantas de biometano dentro del término municipal socuellamino.

En una comparecencia junto a su teniente de alcalde José Luis Romero, Arenas ha explicado la posición del Gobierno municipal respecto a estos dos asuntos sensibles que han despertado cierta polémica en Socuéllamos en las últimas semanas y ha pedido a sus vecinos "tranquilidad y confianza".

"Este equipo de gobierno no vive ajeno al movimiento vecinal que se ha creado en torno a este temor y, aunque hasta la fecha no nos hayamos pronunciado, no significa que no nos importe sino que hemos preferido ser cautos e informarnos antes”, ha asegurado.

La alcaldesa ha afirmado que “estas plantas vienen auspiciadas por la Junta de Comunidades, una de ellas con carácter prioritario, dentro de los Proyectos de descarbonización y defensa del medio ambiente, dentro de la Agenda 2030, promovida por el Gobierno de España y también por Europa”, al tiempo que ha recordado que en Castilla-La Mancha “hay prevista la implantación de 100 plantas de biometano”.

Por estos motivos, ha expresado que "dentro de la legalidad" su equipo estudiará "todas las opciones que puedan proceder para hacer lo más conveniente para todos los socuellaminos”.

"Este Gobierno estará con la decisión de la población socuellamina una vez que se cuente con todos los datos empresariales, se trate con todos los sectores afectados (como las organizaciones agrarias o el sector servicios) y nos reuniremos con la Plataforma ‘STOP Plantas de Biometano y de Tratamiento de residuos médicos en Socuéllamos’ para escuchar sus reivindicaciones y buscar la solución más adecuada para todos”, ha abundado.

Plataforma

Respecto a esta formación, ha asegurado que "tiene su origen en colectivos similares de otras localidades con una clara vinculación política a la izquierda, aunque se definan como movimiento apolítico” y ha pedido a sus miembros respeto ante los "ataques personales e injuriosos a los concejales del Equipo de gobierno y nuestros familiares” recordando además que “pueden ser constitutivas de delito y deben estar al margen del debate político”.

Por ello, les ha emplazado a “escuchar de forma tranquila y respetuosa las charlas que puedan ofrecer las empresas afectadas, evitando boicots como el de hace pocos días en la ponencia de Azora” y ha anunciado que Athisa, empresa promotora de la planta de tratamiento de residuos sanitarios, mantendrá un encuentro abierto en el Salón de Plenos del Ayuntamiento el próximo día 14.

Por último, Conchi Arenas se ha referido a la petición elevada por el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento: “Pretender restringir el emplazamiento de macrogranjas de cualquier tipo no se ajusta a la legalidad, por lo que habrá que estudiarlo con detenimiento, ya que contraviene normas superiores”.