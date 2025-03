Indignación en un pueblo de Ciudad Real que lleva "un mes sin agua potable": "La situación es insostenible"

El PSOE de Brazatortas (Ciudad Real) ha denunciado la situación que están viviendo en el municipio ya que los vecinos llevan "cerca de un mes sin agua potable". Según detallan, no pueden consumirla o utilizarla para tareas básicas como la cocina debido a su "estado turbio".

"Es insostenible y los responsables son el alcalde y el equipo de Gobierno, por la falta de gestión y compromiso con su pueblo. Cada vez que llueve volvemos a tener el mismo problema porque no se realiza el mantenimiento que necesitan los manantiales ni las infraestructuras de abastecimiento", ha lamentado Vicenta Ruiz, portavoz del grupo socialista.

Tal y como denuncia Ruiz, en esta ocasión llevan sin agua potable desde que comenzó a llover. "El alcalde no emitió el bando avisando hasta ocho días después, por lo que puso en riesgo la salud de los vecinos", ha criticado.

Para el PSOE, lo que ocurre es consecuencia de "una gestión negligente", por lo que ha recordado que ya en los meses de septiembre y octubre del pasado año los vecinos estuvieron "20 días sin agua potable". "Ya advertimos en pleno de que las instalaciones debían revisarse, que se hiciera una inspección técnica porque con los problemas que había era evidente que no estaban en buen estado", ha afirmado. No obstante, han lamentado que la respuesta del alcalde fuese que "todo estaba bien".

"Indignación"

La portavoz socialista ha expresado que "la indignación es cada vez mayor entre los vecinos" y ha indicado que ella misma puso una queja porque "al poner la lavadora el agua salía más que turbia y mandó una fotografía demostrando la situación", a lo que respondieron que sería un problema "de su casa".

Por ello, han exigido al equipo de Gobierno que "actúe y resuelva de inmediato" el problema. "No es algo puntual porque sucede cada vez que llueve. Lo más grave es que cada vez se alarga más en el tiempo y que hay una falta de transparencia absoluta, porque no informan, no reconocen el problema y no ponen soluciones encima de la mesa", ha sentenciado.