El PP rompe definitivamente con Vox en el Ayuntamiento de Ciudad Real: ha cesado a los concejales de sus funciones

La ruptura entre PP y Vox en el Ayuntamiento de Ciudad Real ya no tiene marcha atrás. A primera hora de este jueves, el alcalde de la ciudad, Francisco Cañizares, ha firmado el decreto por el que ha retirado las competencias que hasta ahora estaban en manos de sus socios de Gobierno de Vox.

Esta decisión del alcalde se ha producido por la "dejación de funciones, incomparecencias de miembros de grupo Vox a organismos y votos en contra de acuerdos del equipo de Gobierno, como la petición de la subvención de fondos FEDER, la mayor de la historia pedida por el Ayuntamiento de Ciudad Real", ha informado el equipo de Cañizares en nota de prensa.

La escenificación de esta ruptura comenzaba el martes por la tarde, con la decisión del hasta ahora teniente de alcalde de Vox y concejal de Seguridad, Ricardo Chamorro, de "dejar en suspenso" el acuerdo de Gobierno como protesta al cuaderno para colorear que se obsequia a los escolares que acuden al Ayuntamiento de Ciudad Real donde aparecen familias de todo tipo, incluidas algunas con dos padres o dos madres. Esta publicación que a ojos de Chamorro "adoctrina" a los menores ha terminado con convertirse en una bomba de relojería que ha dinamitado el pacto.

Al embido de Chamorro le seguía este miércoles por la mañana una rueda de prensa del alcalde, Francisco Cañizares, en la que elevaba el tono, confirmaba que el cuaderno en cuestión no se iba a retirar y hablaba abiertamente de gobernar en minoría si Vox no rectificaba su postura.

El alcalde de Ciudad Real estaba especialmente molesto con la postura de su todavía socio de Gobierno en esos momentos en la Junta de Gobierno Local, donde habían votado en contra del Plan de Actuación Integrado (PAI), un paquete de inversiones por valor de 19,6 millones de euros que se sufragan con fondos de la Unión Europea.

"No hay nada de qué hablar. Si Vox no rectifica y rompe el pacto, el PP gobernará en mayoría, no absoluta, porque no la tenemos, pero sí con la mayoría en los órganos que tenermos", aseguraba tajante Cañizares.

Cese

Este jueves, el alcalde ha cumplido con su promesa y al no haber obtenido ninguna respuesta por parte de Chamorro y el resto de concejales, ha firmado el cese de todos ellos como concejales de Gobierno.

"No es posible mantener por más tiempo la situación provocada por vox y que va en contra del acuerdo firmado que tenía como objetivo la mayor estabilidad del ejercicio de la labor del gobierno. La labor de gobierno es incompatible con las amenazas y los chantajes que sólo tienen como objeto el enfrentamiento y son fruto de instrucciones ajenas al ámbito municipal", reza el comunicado del Ayuntamiento de Ciudad Real.

El acuerdo entre PP y Vox otorgaba funciones de Gobierno a los cuatro respresentantes de la formación de Abascal. El que había sido candidato a la Alcaldía, Ricardo Chamorro, era teniente de alcalde y concejal de Seguridad Ciudadana. La Concejalía de Familia y Mayores, una de las peticiones expresas de Vox, recaía hasta ahora en Milagros Calahorra, la de Festejos y Tradiciones Populares en Fátima de la Flor y la de Economía Municipal en Luis Alberto Marín.

Ahora, todas estas funciones pasarán a manos de los ediles del PP.