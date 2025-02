El pacto PP-Vox pasa por su peor momento en Ciudad Real: el alcalde no descarta seguir en solitario

El pacto de Gobierno entre PP y Vox en Ciudad Real pasa por su peor momento. Aunque no es la primera vez que las dos formaciones políticas evidencian disparidad de criterios, en esta ocasión el teniente de alcalde y concejal de Seguridad, Ricardo Chamorro (Vox), ha ido un paso más allá dejando "en suspenso" el acuerdo. Ante esta situación, el alcalde, Francisco Cañizares, no ha descartado que el acuerdo se rompa definitivamente y el PP se quede gobernando en minoría.

Como les ha explicado EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM, la decisión de Vox ha venido motivada por el reparto de un cuaderno de colorear entre los escolares que visitan el Ayuntamiento donde aparecen diferentes tipos de familias -algunas compuestas por dos padres o madres- que Chamorro considera una forma de "adoctrinar".

Ante la negativa de la Concejalía de Educación de dejar de repartir este cuaderno, el líder del Vox en la capital ciudadrealeña anunció la "suspensión" del acuerdo de Gobierno mientras que el PP no ceda a su pretensión.

Más allá de que las posturas se acerquen, Cañizares ha elevado el tono este miércoles y ha criticado la actitud de Vox después de que haya votado en contra en la Junta de Gobierno Local de la implantación del Programa PAI en Ciudad Real, un plan de modernización y regeneración urbana con 19,6 millones de euros de inversión, provenientes de fondos europeos.

"En Alcázar de San Juan, en Tomelloso, en Albacete. En todos los sitios Vox ha votado a favor, salvo aquí", ha lamentado Cañizares, quien ha señalado directamente a Chamorro como responsable de rechazar "un programa que no tiene ideología y que podría haber sido aprobado por cualquier grupo de Vox".

El alcalde también ha interpretado esa "suspensión" anunciada por el líder de Vox en el ayuntamiento ciudadrealeño y que según ha reconocido "no sabemos exactamente qué implica": "¿Van a dejar sus competencias? ¿Van a renunciar a sus sueldos? Lo cierto es que aquí siguen, pero han decidido votar en contra de un proyecto que en otros ayuntamientos sí han apoyado", se ha preguntado.

No retirarán el cuaderno

El alcalde ciudadrealeño se ha mostrado igual de tajante a la hora de confirmar que no retirarán el cuadernillo porque eso supondría "decir que hay determinadas familias que no son familias y eso no lo vamos a hacer".

"No hay nada de qué hablar. Si Vox no rectifica y rompe el pacto, el PP gobernará en mayoría, no absoluta, porque no la tenemos, pero sí con la mayoría en los órganos que tenermos", ha agregado Cañizares, quien ha asegurado que Vox "se ha equivocado en un tema tan sensible como el de las familias" criticando un cuaderno que más allá de adoctrinar "refleja la realidad de la sociedad actual".

"Amenazas ninguna, chantajes ninguno, y si se avienen a seguir trabajando por los intereses de la ciudad", el pacto seguirá, ha dicho el alcalde, quien ha insistido en que Ricardo Chamorro "se ha equivocado en el fondo y las formas", por lo que le ha pedido "rectificar" o "asumir sus amenazas".

Padilla pide la ruptura de los pactos

Esther Padilla este miércoles en sala de prensa.

Desde el Gobierno regional, la consejera portavoz Esther Padilla ha sido preguntada por esta crisis de Gobierno y ha pedido al PP que rompa con Vox en todos los municipios donde mantiene pactos.

Padilla, que ha tildado de "absolutamente ridículo" el que Vox haya suspendido el acuerdo y ni tan siquiera "hayan sido valientes para decir: nos vamos y rompemos", ha criticado al PP por "darles la oportunidad de entrar en las instituciones para gobernar en ayuntamientos y comunidades autónomas".

"Ya que ellos no son valientes, y que tienen una posición absolutamente ridícula en cuanto a su respuesta, y grave en el fondo de la cuestión, sí que le pedimos al Partido Popular que sean ellos los que rompan los gobiernos con un partido político que continuamente está poniendo en cuestión los derechos y las libertades de los ciudadanos y ciudadanas de este país y de esta región", ha concluido la portavoz.