Estas son las curiosas expresiones que se usan en Ciudad Real y solo entienden allí

"¡Arrea! Venía por la calle de anca un amigo, he abocicao y me he dado una costalá".

"Toma, si es que eres un rochero. Amos, atalájate un poco".

No te asustes. Probablemente, no seas capaz de entender algunas de las expresiones de esta conversación, a no ser que vivas en algún municipio de la provincia de Ciudad Real. Son palabras que se usaban y en algunos puntos de la provincia se siguen usando en el día a día.

"No sabes lo que me ha pasado. Venía por la calle de la casa de un amigo, me he caído y me he dado un buen golpe". "La consecuencia de estar siempre fuera de tu casa. Venga, vístete bien". Esto es lo que significan esas frases que para muchos no tendrán ni sentido.

Y es que Castilla-La Mancha es una comunidad muy diversa, en la que dependiendo de la provincia podemos encontrar distintas costumbres y tradiciones. Y no podía ser menos con el vocabulario.

De esta forma, el "arrea" para los ciudadrealeños es una exclamación de sorpresa que podría utilizarse cuando se te olvida algo y lo recuerdas o cuando te asombras por algo que ha ocurrió o has visto.

"Abocicar" es otra expresión común en pueblos de Ciudad Real y su significado está referido con caerse. Y no podemos olvidar el vocablo "costalá", que se refiere al gran golpe que el ciudadrealeño se ha dado en la caída.

Mención especial hay que hacer para el "amos", una palabra que en varios puntos de la provincia se usa para llamar la atención de alguien -como decir "oye"-, para saludar o para meter prisa a alguien, suprimiendo la 'v' de "vamos".

Y no podemos obviar el "toma", ya que en Ciudad Real se usa como un conector lingüístico. Allí no dicen "por tanto, tendré que ir"; dicen "toma, tendré que ir".

"Anca"

Una de las palabras que más llaman la atención fuera de la provincia es "anca", que significa "a casa de". Este vulgarismo, también usado en otras provincias castellano-manchegas como Albacete y en parte de Andalucía, recuerda a la preposición francesa 'chez', que significa lo mismo y que también surgió tras acortar sílabas, con la diferencia de que se finalmente incorporó al vocablo.

Por último, no podemos cerrar esta lista sin incluir algunas palabras muy de Ciudad Real como "rochero", que hace referencia a una persona que le gusta mucho salir, o "atalajarse", que significa ajustarse la ropa correctamente.

