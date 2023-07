Blanca Fernández asume su nuevo cargo en Ciudad Real con "responsabilidad, ilusión y ganas"

Blanca Fernández ha tomado posesión como nueva delegada del Gobierno de Castilla-La Mancha en la provincia de Ciudad Real en un acto en el que ha estado arropada por el presidente regional, Emiliano García-Page, su sucesora al frente de la Consejería de Igualdad, Sara Simón, y su "hermano político" y vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, entre otras autoridades.

La ciudadrealeña ha expresado que asume el nuevo cargo "con responsabilidad, ilusión, ganas y fuerza". Asimismo, se ha mostrado "muy agradecida" por la confianza que ha depositado en ella el líder del Ejecutivo autonómico.

"Voy a mimar esta provincia tanto como lo ha hecho mi antecesora Carmen Olmedo. Has dejado el listón tan alto que no voy a poder alcanzarlo. Lo has hecho muy bien, has trabajado lo mejor que has podido, y con notable éxito".

En este sentido, ha alertado que las cosas no se pueden hacer en solitario, por lo que puesto en valor el "gran equipo de hombres y de mujeres que, junto a Olmedo, han gestionado con mucha eficacia, cercanía, gastando mucha zapatilla".

[Blanca Fernández, exportavoz del Gobierno de Page, nueva delegada de la Junta en Ciudad Real]

Principales retos

Durante su discurso, Fernández ha desgranado sus principales objetivos en esta nueva etapa, entre los que ha destacado la protección del sector primario, de la caza o las políticas contra la despoblación.

Además, debido al contexto en el que Vox gobernará junto al PP en la Diputación provincial y en varios ayuntamientos, como el de la capital ciudadrealeña, ha pedido a los 'populares' Miguel Ángel Valverde y Paco Cañizares que "no compartan el discurso de sus socios de Gobierno" porque hacen "mucho daño" a las mujeres.

Por último, la exconsejera de Igualdad ha afirmado que, en los casi 100 centros de la mujer de la provincia, es necesaria esa colaboración institucional para la que quiere dar lo mejor de su trabajo.

