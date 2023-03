Un equipo de 'Cuatro al Día' graba en directo un aparatoso accidente en Manzanares

Un equipo del programa de televisión 'Cuatro al Día' ha grabado en la tarde de este miércoles el aparatoso vuelco de una furgoneta en la autovía A-4 dentro del término municipal de Manzanares (Ciudad Real).

Alrededor de las 18:00 horas, el conductor del vehículo, cargado con 1.500 kilogramos de naranjas, perdía el control a la altura del kilómetro 176 de la Autovía del Sur cuando circulaba justo delante del automóvil del equipo de televisión que se había desplazado a la localidad ciudadrealeña para cubrir la investigación sobre la desaparición de Juan Miguel Isla. Como se puede apreciar en la grabación, la furgoneta se sale de la carretera y en el intento del conductor por recuperar el control termina volcando e impactando con la mediana.

El programa que presenta Ana Terradillos conectaba en directo con sus compañeros que contaban los detalles del accidente: "En ese momento no había prácticamente nada de tráfico y lo que hemos hecho, por supuesto, ha sido parar inmediatamente. Yo estaba realizando fotografías al paisaje, cuando de pronto, mi compañero cámara me ha avisado de cómo se estaba zarandeando un vehículo en la carretera”.

[Hallan un cadáver en la finca de Valdepeñas donde buscan a Juan Miguel Isla: hay dos detenidos]

El reportero continuaba diciendo que justo después de que se produjera el accidente "he salido, me he subido a la furgoneta, he podido abrir la puerta y han podido salir los dos ocupantes", que "afortunadamente, están ilesos y solo tenían algunos rasguños”.

Según seguía contando el periodista, el cansancio podría haber estado detrás de este espectacular vuelco puesto que uno de los ocupantes le había reconocido que llevaban recogiendo naranjas desde las 3:00 horas de la mañana y "me he dormido".

Sigue los temas que te interesan