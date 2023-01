Un alcalde de Ciudad Real anuncia que no volverá a presentarse: "Una de las cosas más grandes"

El alcalde de Corral de Calatrava (Ciudad Real), el socialista Andrés Cárdenas, ha anunciado que no se presentará a la reelección como alcalde en los próximos comicios municipales de mayo de 2023.

Cárdenas, tras ocho años al frente del Consistorio corraleño, ha manifestado su intención de no continuar al frente de la corporación para "poder dedicarle tiempo" a su familia, a la que "en estos ocho años no he podido atender como hubiera deseado", ha informado el ayuntamiento en un comunicado.

Las fiestas de la Virgen de La Paz que se celebran estos días serán las últimas que presida como alcalde, ha asegurado Cárdenas, quien ha aprovechado la celebración de estas fiestas para reiterar su agradecimiento a su pueblo por estos años que le han permitido ser el regidor "de todos".

"Gracias por haberme hecho tan fácil ser alcalde", ha aseverado, emocionado, para agregar sentirse "orgulloso de poder haber representado a sus vecinos" que, ha atajado, "ha sido una de las cosas más grandes e intensas que me han sucedido en mi vida".

