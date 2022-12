Un vino blanco de Ciudad Real se cuela entre los mejores del mundo

Las Tinadas Airén 2020, un vino de las bodegas Verum de Tomelloso (Ciudad Real), ha vuelto a posicionarse entre los mejores blancos del mundo al ser elegido por la periodista y mayor experta en vino, Jancis Robinson, entre sus favoritos de 2022.

Robinson lo ha incluido en un listado de 39 vinos blancos junto a otros dos españoles y otros procedentes de Nueva Zelanda, California, Francia, Italia, Austria o Sudáfrica.

Además, el diario británico Financial Times también lo ha destacado entre los mejores vinos blancos para celebrar la Navidad. Y este mismo vino y añada ha recibido el premio “Best In Class” al mejor vino blanco de las cosechas 2020 y 2021 en la guía Wine Up!.

Mayor exponente de la variedad airén

Desde su lanzamiento en 2018, Las Tinadas se ha erigido como el mayor exponente de la variedad airén abriendo camino a otros elaboradores que están apostando por dignificar la variedad autóctona de Castilla-La Mancha, que hasta hace pocos años fue la más plantada del mundo.

Elías López Montero, enólogo de Verum, seleccionó el paraje ubicado en la finca Las Tinadas para elaborar un airén diferente que fuera capaz de mostrar la singularidad varietal y del terruño en el que se plantó en 1950.

De estricto secano y con certificación ecológica desde 2013, con vendimia manual y selección de racimos en bodega, fermenta con levaduras indígenas seleccionadas y redondea en tinajas de barro centenarias de 4500 litros.

